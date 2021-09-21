6 Siyasi partiden 'parlamenter sistem' toplantısı

Parlamenter sisteme dönüş için ortak metin oluşturma amacıyla 6 siyasi partiden temsilcilerin bir araya gelerek toplantı düzenlediği öğrenildi.





İlki Ankara’da yapılan toplantıların ikincisi dün akşam İstanbul’da yapıldı.Toplantılara, partilerin hukuk ve seçim işlerinden sorumlu isimler katılıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Muharrem Erkek, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Erdem, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Bülent Kaya, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp Millet İttifakı’nı temsilen katıldı. Toplantılarda DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nden de temsilcilerin bulunduğu belirtiliyor.





TOPLANTILAR DEVAM EDECEK

Halk TV’nin konuyla ilgili haberine göre CHP kaynakları, toplantıların düzenlenmesini CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun istediğini aktarırken "Ardından öteki partilere de teklif götürüldü ve her partinin genel başkanının görevlendirmesiyle dün akşam ikinci toplantı yapıldı. Toplantılar bundan sonra da devam edecek. Her parti kendi parlamenter sistem önerisini masaya götürüyor, onun üzerinde görüşmeler yapılıyor. Ortak bir metin hazırlanmaya çalışılıyor. Halk TV’ye bilgi veren katılımcılar, “ortak bir metin oluşturulduktan sonra belki de genel başkanlar ortak bir açıklama ile bunu kamuoyu ile paylaşacak. O açıklamanın nasıl yapılacağı henüz net değil. Ama amaç, ortak metin oluşturmak” dedi.





Gelecek Partili ve DEVA’lı kaynaklar ise bu toplantıların amacının bir ittifak arayışı olmadığının altını çizerek, “Amaç; temel meselelerde ortaklaşılan noktaları tespit etmek, çözümler üretmek” ifadesini kullandı.