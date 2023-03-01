Samanyolu Haber /Gündem / 6 Şubat'ı bilmişti! Hoogerbeets "3-4 Mart" için uyardı! "Abartmıyorum, hazır olun" /01 Mart 2023 13:34

6 Şubat'ı bilmişti! Hoogerbeets "3-4 Mart" için uyardı! "Abartmıyorum, hazır olun"

Deprem uzmanı Frank Hoogerbeets'in yeni tahminleri ortaya çıktı. Mart ayının ilk haftasında büyük sismik sarsıntılar bekleyen ünlü deprem bilimci, "hazır olun" diyerek uyardı.

Frank Hoogerbeets’den Mart ayı için korkutan tahmin

Türkiye'nin Kahramanmaraş merkezli 11 ilini etkileyen 6 Şubat depremini 3 gün önceden bilmesiyle dikkat çeken Frank Hoogerbeets, yeni tahminlerde bulundu.

Deprem uzmanı olan Frank Hoogerbeets, "deprem kahini" lakabıyla tanınıyor.

Nokta atışı deprem tahminleriyle ün kazanan Hoogerbeets, uyarılarıyla gündeme geldi.

Sosyal medya hesabından yeni bir video yayımlayan Hoogerbeets, Mart ayının 3'ü ve 4'üncü günlerine dikkat çekti. Uzman isim, 8 büyüklüğünde bile olabileceğini dile getirdi.

Mart ayının ilk haftasında Dünya, Merkür ve Satürn gezegenlerinin yakınlaşacağını söyleyen Hoogerbeets, bu olayın büyük bir depreme neden olacağını belirtti.

Yaptığı açıklamada Hoogerbeets, "Mart ayının ilk haftası çok kritik. 2'sinde kritik gezegen geometrisinin yakınsamasını görüyoruz. Bu çok önemli olacak. Ayın 2'sinde 9 saat içerisinde Dünya'yı da içeren bir gezegensel kavuşum olacak. Bu Dünya, Merkür ve Satürn olacak. Bu kritik olacak." ifadelerini kullandı.
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