Avrupa Birliği'nin (AB) polis teşkilatı Europol, Avrupa'nın kokain ticaretinin üçte birini kontrol eden bir "süper kartelin" altı ülke tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonu sonucunda çökertildiğini duyurdu.







Europol'un desteğiyle İspanya, Fransa, Belçika, Hollanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen baskınlarda 30 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildiği açıklandı. Europol, para aklama suçuna da bulaşan kartelin çökertilmesinde ABD'nin de rol oynadığını belirtti.





49 tutuklama

DW Türkçe'nin haberine göre Europol açıklamasında, "Çöl Işığı" adı verilen operasyonla bağlantılı soruşturma kapsamında Hollanda'da 14, İspanya'da 13, Belçika'da 10, BAE ve Fransa'da ise altışar kişinin tutuklandığı ifade edildi.





Europol, özellikle Dubai'de tutuklanan şüphelileri "yüksek değerli hedefler" olarak niteledi.





AFP haber ajansına konuşan bir Europol kaynağı ise Hollanda'da tutuklanan şüphelilerden biri için "son derece büyük bir balık" ifadesini kullandı.





Kokain trafiğine ağır darbe

Europol, "Çöl Işığı" operasyonunda, "Avrupa'daki uyuşturucu trafiğinin lojistik altyapısının yanı sıra komuta-kontrol merkezinin" hedef alındığını belirtti.





Açıklamada, "Şüphelilerin komuta ve kontrolünde Avrupa'ya ihraç edilen kokain miktarı çok büyüktü" denildi.





Soruşturma kapsamında Avrupa ve BAE'de düzenlenen son baskınlar 8-19 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi. Hollanda'daki tutuklamalar ise 2021 yılında gerçekleştirildi.