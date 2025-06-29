Samanyolu Haber /Dünya / 6 yaşındaki çocuk uyuşturucudan gözaltına alındı /29 Haziran 2025 09:39

6 yaşındaki çocuk uyuşturucudan gözaltına alındı

Mauritius adasına iniş yapan sekiz kişilik grupta bulunan 6 yaşındaki bir çocuk, valizinde 14 kilogram uyuşturucu bulunması üzerine gözaltına alındı.

SHABER3.COM

Doğu Afrika'da yer alan Mauritius adasının Plaine Magnien kentindeki Sir Seewoosagur Ramgoolam Havalimanı’na iniş yapan sekiz kişilik bir grupta yer alan 6 yaşındaki bir çocuk, valizinde uyuşturucu bulunması üzerine yetkililer tarafından gözaltına alındı. 

Gruptan toplamda 161 kilogram esrar ele geçirildi; bunun 14 kilogramı da çocuğun çantasında bulundu. Bu vaka, İngiliz uyuşturucu kuryelerinin yurtdışında yakalandığı vakalara bir yenisini daha ekledi.

"BEDAVA TATİL" VAADİYLE KANDIRIYORLAR
Daily Mail'in haberine göre, valizlerde numaralandırılmış 11 adet Apple AirTag de bulundu. The Sun ise grupta bulunan altı İngiliz yetişkinin yanı sıra, Birleşik Krallık’ta ikamet eden bir Rumen vatandaşının da gözaltına alındığını bildirdi.

Yetkililer, çocuğun uyuşturucu taşımak için kullanılmasını "insanlık dışı" olarak tanımladı. Operasyon, Gümrük Uyuşturucuyla Mücadele Birimi (CANS) ve Uyuşturucu ve Kaçakçılıkla Mücadele Birimi (ADSU) tarafından ortak yürütüldü.

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü yaptığı açıklamada, “Mauritius’ta gözaltında bulunan birkaç İngiliz vatandaşıyla ilgileniyoruz ve yerel yetkililerle temas halindeyiz” dedi.
Uzmanlara göre bu tarz vakalar giderek artıyor. İnsanlar genellikle 'bedava tatil' vaadiyle kandırılıyor ve sınırdan uyuşturucu paketleri geçirmeleri isteniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 6 yaşındaki çocuk uyuşturucudan gözaltına alındı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:57:22