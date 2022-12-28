6 yaşındaki Yusuf’un yaşama şansı yüzde 20, annesi cezaevinde

6 yaşındaki Yusuf Kerim Sayın, tehlikeli bir kanser türü olan Ewing Sarkom hastalığına yakalandı. Yusuf Kerim’e teşhis konulduğu gün, anne Gülten Sayın, Hizmet Hareketi’ne üyelik soruşturmaları kapsamında aldığı 6 yıl 3 ay hapis cezası nedeniyle cezaevine gönderildi.







Doktorları Yusuf Kerim Sayın’ın iyileşmesi için yüzde 20’lik bir şans olduğunu söylerken; eşi cezaevine girdikten sonra işinden ayrılmak zorunda kalan baba Süleyman Sayın ise ÇAPA Tıp Fakültesi’nde tedavi gören oğlunun, son günlerini annesi ile birlikte geçirebilmesi için cezanın ertelenmesini istiyor.





‘ANNESİ YUSUF’UN YANINDA OLMALI’

Yusuf Kerim ve ailesinin yaşadıklarını sosyal medya hesabından gündeme getiren HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, infaz erteleme dilekçelerinin reddedildiğini söyleyerek, “Biz annenin Yusuf Kerim’in yanında olması gerektiğini, infaz erteleme verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Konuştuğumuz yetkililer bunun mümkün olmadığını söylese de bizim vicdanımız bu durumu kabul etmiyor çünkü Yusuf Kerim oldukça sıkıntılı bir hastalıkta. Yanında en çok da annesinin olması gerekiyor” dedi.





‘BAŞVURDUK, RAPORU İLETTİK REDDEDİLDİ’

Gergerlioğlu, sosyal medyada yayınlanan programında hastanede bulunan baba Süleyman Sayın’la da görüştü. Yapılan tetkikler sonucunda oğluna Erwing Sarkom teşhisi konduğunu, tümörün bütün vücuduna yayıldığını anlatan Sayın, oğlunun tedavisi için Sakarya’dan İstanbul’a geldiklerini ve kemoterapiye başladıklarını söyledi. Sayın, “Yaşama şansını sordum ve doktor yüzde 20’nin altında olduğunu söyledi. Allah’tan ümit kesilmez” dedi.





Hastalıkla mücadeleye devam ederken, geçtiğimiz hafta eşinin dosyasının onaylandığını söyleyen Sayın, “Yargıtay onaylayınca ne yapacağımızı bilemedik. O kadar da merhametsiz olmazlar, çocuğun durumundan dolayı annesini bırakırlar diye düşündük. Avukatı aradım, hastaneye de durumu ilettik. Çocuğun şu anda annesine ihtiyacı var. Raporu ilettik. Ama reddedildi” diye konuştu.





‘CEZAMIZ VARSA ÇEKELİM AMA ÇOCUĞUN NE SUÇU VAR?’

Oğlunun geceleri annesini sayıkladığını anlatan Sayın, “Varsa bir cezamız çekelim ama bir çocuğun ne gibi bir suçu olabilir? En azından tedavi bitene kadar annesinin yanında olsun” ifadelerini kullandı. Ömer Faruk Gergerlioğlu da böyle bir durumda yasal olarak infaz erteleme mümkün olmasa da bir adım atılması gerektiğini vurguladı: “Çocuk hasta. Eriyip, bitiyor. Fazla bir yaşam süresi yok. Anne çıkana kadar çocuk hayatını kaybedebilir. En azından 6 aylık bir infaz erteleme verilse belki sıkıntılı son günlerinde anne yanında olacak. Yetkililer de bizi duysun, bu olacak bir iş değil.”





Sağlık Bakanlığı’na, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na ve Adalet Bakanlığı’na çağrı yapan Gergerlioğlu, “Buna bir çözüm lazım. Yasalar annenin infaz ertelemesine müsaade etmiyor. Vicdanlar müsaade ediyor mu?” diye sordu.