6 yıl erken emekli olmak mümkün: İşte detaylar!

Emekli olmak her çalışanın hayali ancak hayali gerçeğe dönüştürmek için belirli şartları yerine getirmek gerekiyor. Özellikle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için, EYT kapsamıyla yaş şartı olmadan emekli olma imkanı bulunuyor. Bu durumda belirli bir prim günü sayısını doldurmak ve erkeklerde 25, kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresini tamamlamak yeterli. 1999 sonrasında olanlar içinse prim gün sayısı ve yaş şartı devreye giriyor.





EMEKLİ OLMAK İÇİN BORÇLANMA İLE PRİM GÜNÜ SATIN ALABİLİRSİNİZ





Yeni Asır’dan Faruk Erdem’in haberine göre, emeklilik için prim gün sayısını doldurmanın farklı yollatı mevcut. 4A SSK kapsamında bir iş yerinde çalışarak, 4B Bağ-Kur kapsamında iş yeri sahibi ya da şirket ortağı olarak prim ödemesi yapılabiliyor. 4C Emekli Sandığı’ndaki memurlar içinse primler kamu eli ile ödeniyor. Bunun yanında bir de isteğe bağlı prim ödemek de mümkün.





Yasalar çalışılmayan dönemler için geriye dönül toplu ödeme imkanı tanımıyor. Ancak ‘borçlanma’ olarak adlandırılan yöntemle belirli şartlarda prim satın alarak eksik günler tamamlanabiliyor.





EMEKLİLİK PRİM BORÇLANMASINI KİMLER YAPABİLİR?





Borçlanma yapılabilecek süreler 5510 sayılı kanunun 41. maddesiyle düzenlenmiş durumda. İşte borçlanma yapılabilecek bazı durumlar:





Kadınlar sigortadan sonra üç çocuğa kadar doğum borçlanması yaparak 2.160 günü toplu ödeme ile satın alabiliyor.





Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri toplu olarak ödemek mümkün.





Emekli Sandığı'na tabi çalışan memurların, ücretsiz izin süreleri borçlanılabiliyor.





Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri borçlanılarak emeklilik hesabında kullanılıyor.





Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri de borçlanılabiliyor.





Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri de borçlanılabiliyor.





Grev ve lokavtta geçen süreleri de borçlanmak mümkün.





Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri borçlanılıyor.





Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, açıkta geçirdikleri süreleri borçlanma imkânları bulunuyor.





Part-time çalışanlar, 30 günden az çalışması olanlar, ücretli öğretmenler bu süreleri borçlanarak 30 güne tamamlayabiliyor.





KADINLAR VE ERKEKLER İÇİN FARKLI AVANTAJLAR





Kadınlar sigortadan sonra doğumları üç çocuk için borçlanarak yaparak 6 yıl yani 2.760 gün prim kazanabiliyorlar. Eğer yaş ve yıl şartları tamamsa 6 yıl beklemeden erken emekli olabiliyorlar. Erkekler ise sigortadan önceki askerliklerini borçlanarak işe giriş tarihlerini geri çekebiliyor ve 1 yıl erken emekli olabiliyor. Ayrıca sigortadan sonraki askerliklerde borçlanılarak prim kazanılıyor. Yine anneler staj yapmışlar ve sonra çalışmaya başlamadan çocuk sahibi olmuşlarsa bu çocukları borçlanarak işe giriş tarihlerini geri çekebiliyor.