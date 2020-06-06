6 yıl sonra hiç utanmadan bunları yazdı

Manisa’nın Soma ilçesinde 2014 yılında meydana gelen ve 301 işçinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan madenci katliamının ardından ilçeye giderek özel harekatçıların yere yatırdığı bir madenciyi tekmeleyen Erdoğan’ın eski müşaviri Yusuf Yerkel, ABD polisinin George Floyd adlı siyahı öldürmesiyle ilgili “Kötülüğün sıradanlığı” yorumunu yaptı.







‘Soma tekmecisi’ Yerkel’in Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yaşanan durumu Hannah Arendt’in “kötülüğün sıradanlığı” kavramıyla açıklamaya çalışması dikkat çekti. Yerkel'in paylaşımı şöyle:





“ABD’deki protestoların bu kadar büyümesinin altında galiba Floyd’un öldürülme olgusunun etrafında aşikar hale gelen H. Arendt’ın ifadesiyle ‘kötülüğün sıradanlığı’ olgusu yatıyor. Sıradan beyaz bir polisi korkunç bir şeyi ‘her zamanki iş’ gibi yapıyor olması bardağı taşırdı.”







