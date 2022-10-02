Samanyolu Haber /Gündem / 6 yıl tek kişilik hücrede tutsak edildi: ‘Konuşmayı unutmamak için kendimle konuşuyordum’ /02 Ekim 2022 02:02

6 yıl tek kişilik hücrede tutsak edildi: ‘Konuşmayı unutmamak için kendimle konuşuyordum’

Tutuklanarak cezaevinde tek kişilik hücreye atılan hasta mahpus 77 yaşındaki Ahmet Akdoğan 6 yıl 1 ay sonra tahliye edildi. Tecrit edildiği tek kişilik hücrede konuşmayı unutmamak için kendi kendine konuşan Ahmet Akdoğan yüksek tansiyon ve kalp hastası olmasına rağmen tahliye talepleri reddedilmişti.

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Ahmed Akdoğan, Hizmet Hareketi’ne yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında İzmir’de 5 Ağustos 2016 tarihinde gözaltına alınarak tutuklanmıştı. 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan emekli din kültürü öğretmeni Ahmet Akdoğan Ödemiş T Tipi Cezaevi’nde tek kişilik hücreye atıldı. Kalp spazmı geçiren ve sağlık sorunlarıyla mücadele eden 77 yaşındaki Ahmet Akdoğan yatarının tamamını tek kişilik hücrede tamamladı.

Ahmet Akdoğan 6 yıl 1 ay boyunca tutsak edildiği hücrede konuşmayı unutmamak için kendine soru sorduğunu, sorduğu soruya cevap verdiğini söyledi.

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