6 yıl tek kişilik hücrede tutsak edildi: ‘Konuşmayı unutmamak için kendimle konuşuyordum’

Ahmed Akdoğan, Hizmet Hareketi’ne yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında İzmir’de 5 Ağustos 2016 tarihinde gözaltına alınarak tutuklanmıştı. 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan emekli din kültürü öğretmeni Ahmet Akdoğan Ödemiş T Tipi Cezaevi’nde tek kişilik hücreye atıldı. Kalp spazmı geçiren ve sağlık sorunlarıyla mücadele eden 77 yaşındaki Ahmet Akdoğan yatarının tamamını tek kişilik hücrede tamamladı.
Ahmet Akdoğan 6 yıl 1 ay boyunca tutsak edildiği hücrede konuşmayı unutmamak için kendine soru sorduğunu, sorduğu soruya cevap verdiğini söyledi.
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