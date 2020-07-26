Samanyolu Haber /Gündem / 6 yıldır tutuklu bulunan Ömer Köse Avukatı ile görüştürülmüyor /26 Temmuz 2020 09:32

6 yıldır tutuklu bulunan Ömer Köse Avukatı ile görüştürülmüyor

3 yıldır tek kişilik hücrede ölüme terk edilen Ömer Köse ailesi ve avukatı ile görüştürülmüyor

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Türkiye’de yüzyılın yolsuzluk operasyonu olarak kayıtlara geçen 17/25 Aralık’ın ardından açığa alınan ve sonrasında tutuklanan eski TEM Müdürü Ömer Köse’nin avukatıyla bile görüştürülmediği ortaya çıktı. Görüş yasağı olduğu için yaklaşık 3 yıldır tek kişilik hücrede ölüme terk edilen Ömer Köse’ye annesi yazlık kıyafetlerini bile ulaştıramamış.

Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde tutuklu Ömer Köse’ nin avukatı, keyfi yasaklar nedeniyle müvekkiliyle görüşemediği için savunma hazırlayamadıklarını anlatıyor: “Hafta sonu görüş yok diye beni görüştürmediler. Kapıya da bu meyanda bu yazı asmışlar. Ben Türkiye’nin bir çok yerinde müvekkillerimle görüşmeye gidiyorum. Gece dahi görüşebiliyorum. Böyle keyfi bir uygulamayla görüşlerimiz engelleniyor. Mahkeme bana 2 hafta kesin süre verdi savunmamı yapmam için. Müvekkilimle görüşemiyorum. Müvekkilimden yazılı savunmasını alamıyorum. Adil yargılama hakkımız engelleniyor. Ama ben müvekilimle görüşemiyorum. Ben iki hafta önce yazılı dilekçe verdim. ‘Müvekkilimin savunması bilgisayarda kayıtlı. Ancak müvekkilimi savunma odasına çıkarmıyorlar. Yazılı savunmanın çıktısını alıp bana vermiyorlar.”
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