60 şehre bakıldı: Türkiye'de hastaneler hala hazır değil

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, SES’in gerçekleştirdiği ankette şu çarpıcı sonuçlar yer aldı:







*Önlük sayısı hastanelerin yüzde 68’inde yetersiz. Tek kullanımlık önlük hastanelerin yüzde 34’ünde hiç yok, yüzde 57’sinde yetersiz.





*Tek kullanımlık tulum hastanelerin yüzde 39’unda hiç yok, yüzde 48’inde yeterince bulunmuyor.Hastanelerin yüzde 58’inde el dezenfektanı, yüzde 44’ünde yer dezenfektanı yetersiz, yüzde 77’sinde alkollü mendil bulunmuyor.





*Kişisel koruyucu donanım kriterlerine uygun kullanım oldukça düşük. Hastanelerin sadece yüzde 6’sı girişleri tamamen ayırdı. Hastanelerin yüzde 58’inde sadece acillerde triaj söz konusu.





"Ekipman var ama yeterli değil"





SES’ten yapılan açıklamada, “Ankette çok yüksek oranlarda koruyucu ekipman var ama yeterli değildir, sonucu çıkmıştır. Ekipmanın yeterli sayıda ihtiyacı tam karşılayacak şekilde sağlanması kritik önemdedir” denildi.





TTB'nin ikinci anketinde ise şöyle dendi: Koruyucu maske sorunu çözülmeli





Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) “Sağlık Çalışanlarının Covid-19 Virüsüne Maruz Kalımına İlişkin Risk Değerlendirmesi” anketinin 2’nci hafta sonuçları açıklandı. Anket sonuçlarına göre sağlık çalışanlarının yüzde 74’ü hâlâ N95 maskeye erişimde sorun yaşıyor. 20 Mart’ta başlatılan ankete 23-29 Mart tarihleri arasında bin 630 sağlık çalışanı yanıt verdi. Katılımcıların büyük çoğunluğunu hekimlerin oluşturduğu (yüzde 75,4) anketin sonuçları, sağlık çalışanlarının çalışma koşullarındaki olumsuzlukların ve koruyucu ekipman eksikliği sorununun devam ettiğini gösteriyor.





Anketin sonuçlara göre, katılımcıların yüzde 50’si çalıştığı kurumda Covid -19 için ayrı bir triaj (hastaların tıbbi önceliklere göre sınıflandırılması) mekânı sağlanmadığını bildirdi. TTB’nin yaptığı ankete göre kişisel koruyucu donanıma erişim sorunlarında geçen hafta yapılan ankete göre oranlarda düşüş yaşansa da malzeme eksikliğinin hâlâ yaşandığı ortaya kondu. 21-22 Mart tarihinde eldivene ulaşamayanların sayısı yüzde 38’den yüzde 31’e, önlük formaya erişim sorunu yaşayanların oranı yüzde 52’den 41’e, tıbbi maske oranı yüzde 60’dan 51’e düştü. Hekimlerin yüzde 74’ü N95 maskeye erişimde sorun yaşandığını ifade etti.