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60. vefat yıl dönümünde Üstad Bediüzzaman ile ilgili ilginç detaylar

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin vefatının 60. yıl dönümünde rahmet ile anıyoruz

SHABER3.COM

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri  23 Mart 1960 Çarşamba günü satt 02.30'da Şanlıuarfa'da bir otel odasında vefat etmişti . Üzerinden tam 60 yıl geçmesine rağmen hala anıları taze . Üstad ile ilgili her güm yeni bilgiler,  enteresan anekdotlar ortaya çıkıyor  
Samanyoluhaber.com yazarı ve aynı zamanda Üç Said Kitabının müellifi  Fikret Kaplan Bediüzzaman Hazretleri  ile ilgili ilginç detayları paylaştı

 You Tube kanalında bir video hazırlayan Kaplan vefatının 60. yıl dönümünde Üstadı anlattı




İşte Fikret Kaplan'ın sunumundan satır başları 
 * Son asır insanının kendisine muhtaç ve medyun olduğu Büyük Çilekeş… Bediüzzaman. 

     * Sahabenin yakaladığı o saf ruha ulaşmak için hem dünya hem de ukba hayatını feda etmiş o… 
     'Beni, nefsini kurtarmayı düşünen hodgâm bir adam mı zannediyorlar? Ben, cemiyetin imanını kurtarmak yolunda dünyamı da feda ettim, ahiretimi de. Seksen küsur senelik bütün hayatımda dünya zevki namına bir şey bilmiyorum.'

     * Bir dağ başında unutulup gitsin diye 1925'lerde Barla'ya sürgün edilen… bir kır bekçisiyle görüşmesi bile çok görülen… hapishanelerde ve hücrelerde yaşamaya zorlanan büyük dava adamı… 

     * Eser yazmaması için alınmış her türlü tedbir. Fakat o büyük mücadele insanı, bütün engellemelere rağmen işlemiş eserlerini sigara kâğıtlarına, tahta parçalarına… Ve o varidat, bir yolunu bulup gelmiş bizlere bugün.   

     Bütün ömrü harp meydanlarında, esaret zindanlarında yahut memleket hapishanelerinde, memleket mahkemelerinde geçmiş.  Çekmediği cefa, görmediği eza kalmamış. 
     
Bir cani gibi muamele görmüş Divan-ı Harplerde … Bir serseri gibi memleket memleket sürgüne yollanmış...  

     Defalarca zehirlenmiş... Türlü türlü hakaretlere maruz kalmış... Efendimiz'in (sallallahu aleyhi ve sellem) bıraktığı mirası asrımızdaki sinelere taşımak için 28 sene çile çekmiş o güzel insan… Bediüzzaman…
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