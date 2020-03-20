Samanyolu Haber /Gündem / 60 yaş üstü için market erken açılacak /20 Mart 2020 21:08

60 yaş üstü için market erken açılacak

Türkiye genelinde çok sayıda şubesi bulunan dev market zinciri 60 yaş üstü için mağazalarını erken açma kararı aldı.AVM'ler dışındaki CarrefourSA mağazaları yarından itibaren sadece 60 yaş üstü müşterileri için 08:00-09:00 arasında hizmet verecek.

SHABER3.COM

60 yaş ve üzeri müşterileri için CarrefourSA, bulunduğu AVM'ler içerisinde yer alan mağazaları hariç geri kalan tüm mağazalarını 21 Mart 2020, Cumartesi itibarıyla 08:00 – 09:00 saatleri arasında sadece bu yaş grubundaki müşterilerine açacak. 

60 yaş üstü müşteriler, dilerlerse günün geri kalanında da market alışverişlerini gerçekleştirebilecekler. CarrefourSA’nın Türkiye'nin 52 ilinde 630 marketi bulunuyor. 

Market aynı zamanda kasalarına sosyal mesafe amacıyla cam paravanlar da kurdu. Bunun yanı sıra kasa sıralarında sosyal mesafeyi korumak adına da yerlere 1,5 metre aralıkla sosyal mesafe kuralı getirdi. Uygulamalar, kısa zamanda firmanın tüm mağazalarında yaygınlaşacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 60 yaş üstü için market erken açılacak Sonraki Haber >>

#TutukluGazetecilereÖzgürlük

#TutukluGazetecilereÖzgürlük

Uzmanından çarpıcı Koronavirüs açıklaması

Uzmanından çarpıcı Koronavirüs açıklaması

Koronavirüs’ü en iyi tanıyan bilim insanı KHK'lı çıktı

Koronavirüs’ü en iyi tanıyan bilim insanı KHK'lı çıktı

Korona toplantısında bakan bayıldı

Korona toplantısında bakan bayıldı

Bu işte nasıl bir yanlışlık var

Bu işte nasıl bir yanlışlık var

Yolunu kaybeden Fok'a turistler yardımcı oldu

Yolunu kaybeden Fok'a turistler yardımcı oldu

Dua'ya davet

Dua'ya davet

Canlı yayında koronavirüs danışma hattı aranınca...

Canlı yayında koronavirüs danışma hattı aranınca...

Sosyal medyada dolaşan ürkütücü virüs videosu

Sosyal medyada dolaşan ürkütücü virüs videosu

'Eski Kara Kuvvetler Komutanı Aytaç Yalman koronavirüsten öldü'

'Eski Kara Kuvvetler Komutanı Aytaç Yalman koronavirüsten öldü'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:28:29