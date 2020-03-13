Samanyolu Haber /Ekonomi / 60 yaş üstü memurlara 12 gün izin /13 Mart 2020 20:31

60 yaş üstü memurlara 12 gün izin

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 60 yaş ve üzerindeki memurların 16 Mart'tan 2020 itibaren 12 gün idari izinli sayıldığını açıkladı.

SHABER3.COM

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 60 yaş ve üzerinde olan kişilerin 16 Mart tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayıldığını duyurdu.

Bakan Selçuk, yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan yeni tedbirlere ilişkin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayılmıştır.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 60 yaş üstü memurlara 12 gün izin Sonraki Haber >>

Koronavirüsle dokunarak dalga geçen NBA oyuncusu hastalığa yakalandı

Koronavirüsle dokunarak dalga geçen NBA oyuncusu hastalığa yakalandı

AVM'de silah sesleri...

AVM'de silah sesleri...

İngiliz ajanın düşme anı!

İngiliz ajanın düşme anı!

KHK’lı öğretmen gözyaşlarıyla anlattı

KHK’lı öğretmen gözyaşlarıyla anlattı

Bakandan ilginç bekletilme savunması

Bakandan ilginç bekletilme savunması

Dikkatsiz sürücü patlattı

Dikkatsiz sürücü patlattı

Televizyon mağazasına girince bakın ne yaptı!

Televizyon mağazasına girince bakın ne yaptı!

Anne Zekiye Ataç: Allah'tan umut kesilmez

Anne Zekiye Ataç: Allah'tan umut kesilmez

Aile boyu KHK mağduriyeti: 5 çocuğunu da ihraç ettiler

Aile boyu KHK mağduriyeti: 5 çocuğunu da ihraç ettiler

Gökçek'ten Bülent Arınç'a manidar bakış

Gökçek'ten Bülent Arınç'a manidar bakış
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:23:58