60 yıllık arkadaşın ardından : 'Mehmet Ali Hocamız'

İSMAİL BÜYÜKÇELEBİ- SAMANYOLUHABER.COM





Mehmet Ali Hocamız,

Cemaatimiz örnek bir abisini, bir Hocasını kaybetti. Hocamızın ve cemaatimizin başı sağ olsun.

Mehmet Ali Hocamız başta Hocamız olmak üzere hepimizin çok sevdiği bir insandı. O, Hocamız hariç hepimizin abisiydi. Hocamız da onu hepimizden çok severdi. Sağlığı müsait oldukça onun olduğu yerde imamlığa hep onu geçirirdi. Anlaşılıyordu ki, en huzurlu namazı onun arkasında kılıyordu.





Mehmet Ali Hocamla tanışmamız 1961’de, 60 sene evvel Denizli Kur’an Kursunda olmuştu. Abisiyle 60 sene yaşayıp ondan bir dayak yemek şöyle dursun, bir azar bile işitmemiş bir insan var mıdır denilse rahatlıkla ben varım diyebilirim. O bizim Kur’an Kursunda da abimizdi. Ve benim hayranlık duyduğum bir abimdi. Çünkü o, o zaman 16-17 yaşında hafızlığını bitirmiş, çiçeği burnunda bir delikanlıydı. Ama onda 40 yaşındaki bir insanın olgunluğu vardı ve Denizli’nin en büyük iki camisinden biri olan Bayramyeri Camiinde imamlık yapıyordu.





Cemaat biz bu çocuğun arkasında namaz kılmayız demiyordu. Çünkü zaman zaman hafızlık hocamız M. Aydınoğlu gidip onun arkasında namaz kılıyordu. Sonra o İzmir’e Kestane Pazarına geldi, arkasından iki sene sonra biz de geldik. O İzmir’de de bizim çok sevdiğimiz, imrendiğimiz bir abimiz oldu.





Benim için büyük bir şeref diyebileceğim; Hocamız beni onunla kardeş yapmıştı ama ben kendimi hiçbir zaman kendimi O’na kardeşliğe layık görüp O’na kardeşçe davranamadım. Ama O abiliğini her zaman yaptı. Amerika’ya her gelişinde hava alanına iner inmez arardı vefasız kardeşini. Allah kendisinden ebediyyen razı olsun, mekânını Cennet-ül Firdevs kılsın.

Örnek bir abi idi dedim. Evet O mütevaziliğiyle, nezaketiyle, giyinişiyle, kaldığı odasının tertip ve düzeniyle, eşini dostunu arayıp sormasıyla, Hocamıza ve Hizmetimize olan sadakatıyla, çalışkanlığıyla hülasa her yönüyle örnek bir insandı.





Ramazandan önce buraya gelme planları vardı. Yengemizle beraber aşılarını olup Amerika’ya geleceklerdi. Nereden bileceksin ki, Korona olup hastaneye düşecek ve kalkamayacaktı. Üç aydır kendisine dua etmeyen kardeşimiz, hemşiremiz kalmamıştır herhade. İnşallah dualar ebedi hayatı için kabul edilmiş makamının yükselmesine vesile olmuştur.





Bazı cenazeler yıkanırken yıkayanların dikkatsizliğinden avret mahallerinin açıldığını görmüş, beni kim yıkarsa avret mahallimi göstermez diye düşünmüş, mümkün olursa cenazemi Mehmet Ali Hocam yıkasın diye vasiyetnameme yazmıştım. Fakat O’nun bizden önce gitmesi varmış kaderde. İnşallah orada bizi karşılar. Taziye için yengemizin, çocuklarının demedim cemaatımızın dedim, çünkü o yengemiz ve çocukları kadar cemaata yakın, cemaat da çoluk çocuğu kadar onu seviyordu. Tekrar Hocamıza ve cemaatımıza baş sağlığı diliyor Yüce Rabbimizden onun yerini dolduracak , onun ahlakıyla mütehallık güzel kardeşler lütfetmesini niyaz ediyorum.