600 bin kamu işçisinin gözleri bu toplantıdaydı! Zam pazarlığında rakam çıkmadı

Kamuda görev yapan yaklaşık 600 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi sürecinde önemli bir aşamaya gelindi. Taraflar, bugün üçüncü kez müzakere masasına oturdu. İşçi kesimini temsilen Türk-İş ve Hak-İş yetkilileri, saat 14.00’te işveren temsilcisi olan Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ev sahipliğinde bir araya geldi.





Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü çerçevesindeki toplantıda, sendikaların daha önce sunduğu 21 maddeyi içeren teklif paketi bir kez daha görüldü. TÜHİS Genel Merkezi'ndeki toplantıya TÜHİS Genel Sekreteri Adnan Çiçek, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Ramazan Ağar, Eyüp Alemdar ve İrfan Kabaloğlu, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert ve Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Abdullah Koçoğlu ile ilgililer katıldı. Basına kapalı yaklaşık iki saat süren toplantının ardından TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleri, birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.





Görüşmelerin tamamlanmasının zaman alabileceğine dikkat çeken Ağar, "600 bin kamu işçisinin çalışma koşulları, geçim standartları, iş düzeni, sosyal hakları ve insanca yaşayabileceği bir ücret üzerine konuşuyoruz. Ancak henüz teklifimize karşılık bir karşı teklif gelmedi, bu da sürecin uzayabileceğini gösteriyor" dedi.





İşçi lehine en iyi sonuçla tamamlanan kamu toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin, masada biten görüşmeler olduğunu söyleyen Ağar, gerekirse üretimden gelen güçlerini kullanmaktan çekinmeyeceklerini söyledi. Ağar, "Temennimiz, kamu toplu iş sözleşmelerinin müzakere yapılarak masa başında sonuçlanması. Çalışanların çalışma koşullarını, çektiği zorlukları dikkate alarak bu işin masa başında bir an önce sonuçlanmasını arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.





TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplu iş sözleşmesi sürecinin halen devam ettiğini belirterek, yalnızca ücret artışlarının değil, aynı zamanda çalışma koşulları ve sosyal haklar gibi pek çok başlığın da müzakere edildiğini söyledi. Hem TÜHİS’in hem de kendilerinin yeni bir hazırlık yapacağını aktaran Ağar, üçüncü toplantının 1 Mayıs’tan sonra gerçekleşeceğini, ancak kesin tarihin henüz netleşmediğini ifade etti."TÜHİS'in üçüncü toplantıda masaya teklif getirmesini bekliyor musunuz?" sorusu üzerine Ağar, "Çalışacağız.' dediler. O çalışmayı bize getireceklerini söylediler. Mutlaka bir ücret bize gelecektir. O ücretin üzerinde elbette tekrar müzakere yapacağız" yanıtını verdi.HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert, kamu toplu iş sözleşmesi görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, çalışanların alım gücünün düşük olduğuna dikkat çekerek, temel hedeflerinin işçilerin ekonomik açıdan daha güçlü bir konuma gelmesini sağlamak olduğunu belirtti.Sert, toplantıda TÜHİS’in herhangi bir teklif sunmadığını ifade ederek, “Yeniden bir araya gelinecek, teklifler masaya yatırılacak. Farklı alternatifler üzerinden değerlendirmeler yaparak, çalışanları enflasyona ezdirmeden, onların mağduriyetini gidererek, hak ve menfaatlerini koruyacak şekilde planlamayı yapacağız" dedi.Sendikaların sunduğu 21 maddelik teklif paketi özetle şöyle:Toplu iş sözleşmelerinin yürürlük tarihi taraflarca belirlenecek.Günlük brüt ücretler en az 1.800 TL olacak. Skala farkları korunacak ve en az 1 TL fark bulunacak.Her hizmet yılı için net 15 TL/gün kıdem zammı yapılacak. Bu zam, tüm ücret kalemlerine yansıyacak.1. yıl 1. altı ay: %50 zam1. yıl 2. altı ay: %25 zam + enflasyon farkı + %10 refah payı2. yıl 1. altı ay: %25 zam + enflasyon farkı + %10 refah payı2. yıl 2. altı ay: %25 zam + enflasyon farkı + %10 refah payı + izleyen aya enflasyon farkıİkramiyeler 112 güne çıkarılacak, sosyal yardımlar artırılacak. Nisan ve Ekim aylarında ek ödeme yapılacak.Genel çalışma haftalık 40 saat, 5 günDeniz işçileri için 45 saat, 6 günFiili Çalışma ÖdemeleriFiili çalışmalara dayalı ödemeler düzenli hale getirilerek aylık yapılacak.40 saati aşan her saat için %100 zamlıBayram ve tatillerde normal sürenin üstü %200 zamlıDeniz işçileri için fazla mesai %70 zamlıHer tam yıl için 35 günlük ücret tutarında kıdem tazminatı ödenecek. Mevcut uygulama yüksekse o korunacak.Skala farkları, risk zammı, üretim primi gibi konular işyeri bazında ayrıca görüşülecek.Kamu işçileri geçtikleri kurumlarda eski hizmet yılına göre haklara sahip olacak.KİT’ler dahil, taşeron olarak çalışanlar daimi kadroya geçirilecek.Sağlık ve eğitim alanındaki ek dersliler daimi kadroya alınacak.Çalışma süreleri 11 ay 29 güne kadar uzatılacak. Boş kadrolar bu işçilerle doldurulacak.Unvan uyuşmazlıkları, işyeri değişiklikleri gibi özlük hakları düzenlenecek, SGK meslek kodları ile fiili işler uyumlu hale getirilecek.Bu işyerlerinde işçilere niteliğinde zam ve sosyal yardım uygulanacak, farklar mahsup edilecek.Gelir vergisinin %15’i aşan kısmı işveren tarafından karşılanacak.Yemek, giyim, aile, çocuk, doğum, ölüm, yol, doğal afet, gazi ve şehit yakını yardımları artırılacak.Az tehlikeli: %10Tehlikeli: %15Çok tehlikeli: %20Brüt ücretin bu oranları kadar prim verilecek.Vardiya zammı, bayram yardımı, kira yardımı, öğrenim yardımı, teknik tazminat, iletişim desteği gibi pek çok yeni düzenleme getirilecek.İşçinin yaptığı işle SGK’ya bildirilen meslek kodları uyumlu hale getirilecek.