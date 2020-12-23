600 dolar yetmez, 2 bin dolara çıkaralım

900 milyar dolar tutarındaki teşvik paketi onayına sunulan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, şahsi Twitter hesabında bir video mesaj yayımladı.





Söz konusu teşvik paketini "rezalet" diye nitelendiren Trump, "Kongreye bu pakette saçma bir şekilde düşük olan 600 dolarlık nakit para yardımını 2 bin dolara çıkarma çağrısı yapıyorum." ifadesini kullandı.







Trump, pakette Kamboçya ve Myanmar gibi ülkelere ya da şu anda aktif olmayan bazı merkezlere yardım gibi maddelerin bulunduğuna işaret etti.





Trump, "Aynı zamanda Kongre'den, bu paketteki müsrif ve gereksiz maddelerden kurtulup bana makul bir kanun tasarısı gönderme çağrısı yapıyorum. Aksi halde bir sonraki yönetim bu paket ile uğraşır. Belki de bir sonraki yönetimde yine ben olurum." ifadelerini kullandı





COVID-19 YARDIM PAKETİ NEDİR?





Cumhuriyetçi Parti ile Demokrat Parti arasında uzun süren müzakerelerin akabinde üzerinde anlaşmaya varılan 5 bin 593 sayfalık tasarı, Covid-19 salgının ekonomik etkilerine yönelik yaklaşık 900 milyar dolarlık destek paketi ile 2021 mali yılı için öngörülen 1,4 trilyon dolarlık bütçeyi ihtiva ediyor.





"ABD tarihinin ikinci en büyük ekonomik yardım paketi" diye nitelendirilen Covid-19 salgının etkilerine yönelik paket kapsamında, gelir kaybı yaşan Amerikalılar ve küçük işletmelerin yanı sıra pek çok alanda destek sağlanması öngörülüyor.





Belirli kriterleri karşılayan vatandaşlara ve çocuklara bir defaya mahsus 600'er dolar nakit yardım yapılması planlanırken, mart ayına kadar ilave 300 dolar işsizlik yardımı sağlanması hedefleniyor.





KİRA YARDIMI İÇİN 25 MİLYAR DOLAR





Tasarıda, küçük işletmelere yönelik Maaş Koruma Programı'na da 248 milyar dolarlık kaynak aktarılması hedeflenirken, kira yardımı için 25 milyar dolar, aşı dağıtımı için 8 milyar dolar, hava yolu şirketleri için 15 milyar dolar, gıda yardımı için 13 milyar dolar, okullar ve üniversiteler için 82 milyar dolar, çocuk bakımı için 10 milyar dolar, taşıma sistemleri için 14 milyar dolar ve çiftçiler için 13 milyar dolar kaynak ayrılması planlanıyor.





Federal hükûmete, 2021 mali yılının sona ereceği 30 Eylül'e kadar 1,4 trilyon dolarlık harcama yetkisi verecek bütçede ise savunma harcamalarına 740,5 milyar dolar, iç işleriyle ilgili programlara 664,5 milyar dolar ayrılması öngörülüyor.





TÜRKİYE'YE SİLAH AMBARGOSU





Bütçe taslağında, Türkiye ile ilgili de 2 madde yer alıyor.





Söz konusu maddelerde, bütçede tahsis edilen fonlardan hiçbirinin Türkiye'ye F-35 hava araçları veya F-35 silah sistemi teslimatında kullanılamayacağı ve bütçede sağlanan fonların hiçbirinin Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı'na savunma malzemeleri veya savunma hizmetlerinin satışını kolaylaştırmada kullanılamayacağı belirtiliyor.