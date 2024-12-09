61 yıllık Baas rejimi devrildi, Suriyelilerin Şam'a geri dönüşü böyle görüntülendi

Suriye'de 13 yılı geçen iç savaşın ardından Heyet Tahrir Eş-Şam öncülüğündeki muhalif gruplar Şam'a girdi. Ülkede 61 yıllık Baas rejimi devrildi, Beşar Esad ve ailesi ise ülkeden ayrılarak Moskova'ya gitti. Rusya, Esad ailesine sığınma hakkı tanındığını açıkladı.





SURİYELİLER ŞAM YOLUNDA

Esad rejiminin sona ermesinin ardından Suriyeliler, Şam'a doğru yola çıktı. Şam'a gidiş ve dönüş yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.





NTV'de yer alan habere göre, Suriye devlet televizyonu, HTŞ komutanı Colani'nin bildirisini yayınladı. Colani, "Geçmişe dönmek yok, 2011'de başlattığımız yolda ilerlemeye kararlıyız. Gelecek bizim." diye konuştu.