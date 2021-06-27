615 kilo kokainin alıcısına neden operasyon yapılmadı?

Özkoç, "Kolombiya’da operasyonla ele geçirilen 4 ton 900 kilo kokain hangi şirkete geliyordu? Şirkete neden operasyon yok? Şubat 2019'da Mersin Limanı'nda bir gemide yakalanan 615 kilogram kokain hangi şirkete geliyordu? Şirkete neden operasyon yok?" ifadesini kullandı.







OLAY





Şubat 2019'da gerçekleşen operasyonda Mersin Limanı'na yanaşan Ekvator'dan gelen gemide, muzların arasına gizlenmiş, değeri yaklaşık 200 milyon TL olan 615 kilogram kokain ele geçirilmişti.





Muzların arasına gizlenmiş 530 paket halindeki 615 kilogram kokain bulunduğunu tespit eden ekiplerin bulgularına göre uyuşturucunun değerinin yaklaşık 200 milyon TL olduğu ortaya çıkmıştı.



İşte bu operasyonda, malın alıcısı olarak konşimentoda ismi görülen şirkete herhangi bir operasyon yapılmadığı ortaya çıktı.