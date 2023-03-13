6284 sayılı kanun neden hedefte?

Bakan Yanık'tan talebe ret

AKP'li Aile ve Soyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise "6284 sayılı Kanun, kadına yönelik şiddetle mücadele için yaptığımız en önemli yasal düzenlemelerden biridir. Kanunun kabulünden bu yana, uygulamayı da geliştirmek için titizlikle düzenlemelerimizi sürdürüyoruz" dedi. Yanık, "6284 sayılı kanunun ruhuyla ve mevcudiyetiyle varlığı son derece önemlidir. Varlığının tartışmaya açılması dahi bizce kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu: Asla izin vermemeliyiz

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tartışmayla ilgili olarak Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Muhafazakâr genç kadınlara seslenmek istiyorum. Biz baskıcı olan her şeyden arındık, demokratikleştik. Onlar en baskıcı olanı yanlarına çektiler. Kadına şiddetin önlenmesi kanununa savaş açanı ittifak ortağı yaptılar. Kazanım ve özgürlüklerinizin yok edilmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.





Kılıçdaroğlu açıklamasını "Paylaşımı alıntılayan AK Parti milletvekillerine teşekkür ederim. Panikle yazdıklarına göre, İletişim Başkanlığı da bu konunun ne kadar önemli olduğunun farkında. 6284'ün kaldırılmasına asla izin vermemeliyiz. Bu tüm kadınların ortak meselesidir" şeklinde sürdürdü.









Türkiye'de milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri 14 Mayıs'ta yapılacak. Altı partiden oluşan Millet İttifakı'nın "Ortak Politikalar Mutabakat Metni"nde İstanbul Sözleşmesi'ne yeniden dönüleceğine açık şekilde yer verilmemesi kadınların tepkisini çekmişti. Metinde, "Cumhurbaşkanı kararı ile çıkılan tüm uluslararası anlaşmalara geri döneceğiz" vaadi yer almıştı.

Kadınlardan tepki 6284 sayılı sayılı kanunun kaldırılması talebine kadınlardan da tepki geldi. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Şu mektepler olmasaydı, ben bu maarifi ne güzel idare ederdim ironisi gibi bu talepler. Acımızın derin olduğu günlerde tebessüm ettirdi. İnsan hakları mücadelesini görememek çok acı.." denildi.



