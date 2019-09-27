63 bin çocuğa tarihi geçmiş aşı yapılmış!

Sayıştay’ın yayınladığı "Sağlık Bakanlığı 2018 Denetim Raporu"nda Aşı Takip Sistemi’ndeki eksik ve hatalara dikkat çekilirken, 63 bin çocuğa tarihi geçmiş 72 bin doz aşı yapıldığı ortaya çıktı.





Raporda, “Yapılan incelemelerde, profilaksi ve risk grubu aşılamaları için temin edilen aşılardan son kullanma tarihi geçtiği görünen, 72 bin doz aşının okul çağında olan yaklaşık 63 bin çocuğa uygulandığının ancak süre kısıtı nedeniyle ATS’ye son tüketim tarihi öncesi girilemediği için 'uygulanmadı' olarak görüldüğünün anlaşıldığı ifade edilmiştir” denildi.





BİRBİRİYLE ÇELİŞEN VERİLER...





Sözcü’nün haberine göre, ATS’ye veri girişi yapan kişilerden kaynaklı veri eksiklikleri ve hataları olduğunu ifade eden Sayıştay denetçileri, “Bazı bilgi sistemlerinin aynı konuda birbirleriyle çelişen veriler ürettiği bilgi sistemlerinin, birbirini teyit etmesini sağlamaya yönelik kontroller geliştirilmediği ve bilgi sistemleri tarafından üretilen ve kamu görevlilerin sorumluluğunu gerektiren bazı verilerin bu sorumluluğun tespitinde kullanıl(a)madığı görülmüştür” tespitini yaptı.





113 MİLYON LİRA DEĞERİNDE İLAÇ BOZULDU





ATS üzerinden yapılan incelemede 2018 yılında 808 bin doz PPD, 383 bin doz kızamık, 293 bin doz KKK, 42 bin 682 doz Mevsimsel Grip ve 32 bin 500 doz Hepatit B olmak üzere toplam 113 milyon lira değerinde, 1 milyon 628 bin doz aşı İl Sağlık Müdürlükleri’nin deposunda iken son kullanma süreleri doldu.



