63 bin kişiye dava açtırdı

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, konuyla ilgili olarak TBMM Başkanlığı'na Meclis Araştırma Önergesi vererek, "İktidarı eleştiren kim varsa gözaltına alınıyor. İstiyorlar ki her yaptıkları alkışlasın. Vatandaşlarımız içerisinde yaşadıkları sosyal ve ekonomik sıkıntıları, gerek sosyal medya hesaplarından gerek sokak röportajları yoluyla dile getiriyor ve sonrasında en küçük eleştiri durumunda dahi gözaltı ile karşılaşıyorlar. Bu tutum, hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmamaktadır” dedi.







Yapılan gözaltılara da örnekler veren Başarır, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde açılan cumhurbaşkanına hakaret davaları, önceki Cumhurbaşkanlarımız dönemiyle kıyaslanmayacak derecede artış göstermiştir. Bu durum, vatandaşlarımız üzerinde mevcut iktidarın baskıcı, sindirici, korkutucu anlayışının bir göstergesi olmuştur” ifadelerini kullandı.





Ali Mahir Başarır önergesinde şunları söyledi;





“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başladığı 2014 yılından 2019 yılı sonuna kadar olan dönemde, Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 63 bin 41 kişiye dava açıldı. Açılan bu davalardan 9 bin 554 kişi mahkûm oldu.





Adalet Bakanlığı'nın 2019 yılı istatistiklerine göre, TCK'nin 1 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmayı, bunun alenen işlenmesi durumunda da altıda bir oranında arttırılmasını öngören 299'uncu maddesinden bir yılda, hakaretten, 36 bin 66 kişi kovuşturmaya uğradı, bunlardan 12 bin 298'i de açılan davalarda yargılanırken, 3 bin 831 kişi ceza aldı. Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan verilere göre 10.Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in döneminde Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasından 163 kişiye dava açılırken, 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde ise 848 kişiye dava açıldı.”