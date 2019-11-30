63 yaşındaki kadın gözaltında

Dürdane Özselgin, pazar alışverişi sırasında AKP ve Erdoğan’ı eleştirdiği için şikayet üzerine gözaltına alınmıştı. Sorgusunun ardından serbest bırakılan Özselgin, yaşadıklarını şöyle anlattı:







‘ÜLKEYİ YEDİNİZ BİTİRDİNİZ’ DEDİM





“Pazarda pahalılık üzerine tartışma çıktı. Sonra AKP’li bayan işin içine karıştı. O da savunmaya kalktı AKP’yi. Ben de; yediniz yediniz bitirdiniz ülkeyi kuruttunuz, artık millet acından ölüyor, dedim. O da bana hakaretler ve küfürler yağdırdı. Ben hiç küfür etmedim. Ülkenin çivisini çıkardınız yıllardır, sömürdünüz, ülke elden gitti dedi. Ben kendim için değil ülkem için üzülüyorum. Bir sürü çocuklar sersefil öldürülüyor, aç kalıyorlar dedim. ‘Kim aç?’ dedi. Görmüyor musun çevreni, herkes aç dedim. Ülkenin çivisini çıkardınız bitirdiniz kuruttunuz ülkeyi, dedim. O da bana küfür ve hakaret etti. Ben de gittim.”





“ANANDAN EMDİĞİN SÜTÜ BURNUNDAN GETİRECEĞİM!”





“Giderken iki tane bayan oradan çıktılar dediler ki ‘Abla sen şaşırdın mı buna uyuyorsun. Bunlarla başa çıkılmaz. AKP’nin insanları sonuçta’ dediler. Benim arkamdan ‘Ben senin anandan emdiğin sütü burnundan getireceğim’ diyerek çok iğrenç küfürler etti. Sonra arkadaşımın evine gittim. Orada komşular bana hoş geldin için geldiler. Otururken saat 11’e doğru hem polis hem jandarma konvoy halinde gelip aldılar.”