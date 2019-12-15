64 yaşında, hasta ve gizli tanık mağduru

Kahramanmaraş’ta 64 yaşındaki Elif Kısa ağır hastalığına ve bakmakla yükümlü olduğu iki engelli evlada sahip olmasına rağmen gizli tanık ifadesi üzerine tutuklandı.





Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındığı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde tutuklanan Elif Kısa’nın eşi Ali Kısa ile engelli çocukları Ahmet ve İsmail Kısa basın toplantısı düzenledi.





Ahmet Kısa’nın sahibi olduğu resim atölyesinde düzenlenen toplantıda Elif Kısa’ya yöneltilen suçlamalara dair bilgi verildi. Ahmet Kısa konuşma ve işitme engelli olmasına rağmen açıklama metninin bir kısmını okurken geri kalan kısmını baba Ali Kısa okudu.





"AĞABEYİM 2005 YILINDAN BERİ KAYIP"





3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde annelerinin tutuklandığını belirten Ahmet Kısa, doğuştan konuşma ve duyma engelli olduğunu söyledi.





Ağabeyi İsmail’in doğuştan yüzde 100 ağır engelli olduğunu aktaran Kısa, şöyle konuştu: “İsmail ağabeyim kimse olmadan hayatını sürdüremez. Şahsi bakımıyla ilgili her şeyi şimdi biz yapıyoruz. En büyük acıyı ve cefayı annem çekti. Büyük bir sabır ve şefkatle annem bizi büyüttü. Annem aslında acı dolu bir hayat yaşadı. 7 yaşında babasını kaybetti ve babasız büyüdü. Küçük ağabeyim üniversite okurken 10 defadan fazla gözaltına alındı. 2005 yılında da ortadan kayboldu. Şu ana kadar da ondan haber alamadık.”





HDP'nin Elbistan ilçesinde yöneticilik görevleri üstlenen Elif-Ali Kısa çifti gizli tanık ifadeleri yüzünden yeniden tutuklandı. Ali Kısa tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.





"POLİSLER EVDE SUÇ UNSURU BULMADI"





Açıklamanın diğer kısmını ise Ahmet Kısa’nın yerine babası Ali Kısa okudu.





Annesinin ve babasının Halkların Demokratik Partisi (HDP) yöneticisi olduğunu paylaşan Kısa, HDP’li olmanın teröre yardım etmek olmadığını kaydetti.





Devletin HDP’ye seçim yardımı olarak 90 milyon lira para verdiğine işaret eden Kısa, “O zaman devlet teröre yardım mı yapıyor?” diye sordu.





Annesinin ve babasının sadece barış için mücadele ettiğini aktaran Kısa, “2017 yılına kadar annem ve babam 3 defa gözaltına alındı. Babam 7 ay hapiste kaldı. Hapishanede hastalandı. Daha sonra annem ve babam beraat etti. Şimdi tekrardan gözaltına alıp tutukladılar. Polisler evimizin her tarafını aradı ve hiçbir suç unsuru bulmadı." dedi.





"Ancak yine annem ve babam tutuklandı. Ardından itiraz sonucunda babam serbest bırakıldı." diyen Kısa, "Annemin dosyasında hâlâ gizlilik kararı var. Bir gizli tanık annemin aleyhine ifade vermiş.” şeklinde konuştu.





3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde tutuklanan Elif Kısa’nın eşi Ali Kısa (ortada) ile engelli çocukları Ahmet ve İsmail Kısa basın toplantısı düzenledi.



"ANNEM SUÇSUZ VE HASTADIR, ONU SERBEST BIRAKSINLAR"





Annesinin üzerine ifade veren gizli tanığın vicdansız ve kötü bir insan olduğunu vurgulayan Kısa, gizli tanığa dava açmak istediğini, ancak kimliğini bilmediğini söyledi.





Polislerin annesine "Niye hapishaneye ziyarete gidiyorsun? Mahkûmlara niye para yatırıyorsun?" gibi sorular yönelttiğini anlatan Kısa, “Annem mahkeme kararıyla ve Adalet Bakanlığı’nın onayıyla vasi oldu. Annem burada hiç kimsesi olmayan bir hükümlünün ihtiyaçlarını karşılıyor. Annem 9 yılda bu hükümlünün ihtiyaçları için 14 bin lira para yatırmış. Her görüşmeye gittiğinde 100 lira civarında bir para yatırmış." dedi.





Kısa, "Şimdi vicdanınıza sesleniyorum, bunun neresi örgüt üyeliğidir? Benim annem suçsuz ve hastadır. Sürekli ilaç kullanıyor. Hiçbir delil yok. Ben buradan duyarlı tüm canların desteğini talep ediyorum. Annemi serbest bıraksınlar.” diye konuştu.