65 milyar TL topladın, nereye harcadın?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında deprem vergilerinin nereye harcandığını sordu.





24 Ocak Cuma akşam saatlerinde meydana gelen Elazığ Depremi'nin hemen akabinde Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın SMS ile bağış yapılmasını istemesi 64 milyar TL'yi bulan deprem vergilerinin çarçur edildiğini gözler önüne sermişti.





ÇOCUK BEZİNDEN KEFENE KADAR VERGİ ÖDENİYOR





Kılıçdaroğlu halkın üzerindeki vergi yüküne dikkati çekerken, "Çocuğun altına bez alınır, vergi ödersiniz. Hayatın her alanında vergi vardır. Kefen bezi alırsınız vergi vardır. Tarlaya gübre atarsınız vergi verirsiniz. Dolayısıyla demokrasinin de çıkış kaynağı zaten, 'Ey iktidar benden aldığın vergileri nerelere harcadın?' bunun hesabını sormaktır." ifadelerini kullandı.







"18 YILDIR İKTİDARDASINIZ, SORUMLUSU DA SİZSİNİZ"





"Eğer bugün Türkiye Cumhuriyeti Uluslararası Yolsuzluk Endeksi'nde 13 basamak birden geriye gidiyorsa bizden toplanan vergilerin hesabının verilmediği kabul etmek lazım." diyen Kılıçdaroğlu, "18 yıldır iktidarsınız, deprem vergisi alıyorsunuz, bu tahribatı önlemek için neler yaptınız?" sorusunu yöneltti.





Kılıçdaroğlu, "Rahmetli Bülent Ecevit deprem vergisini çıkardı. Ek gelir vergisi alıyor vatandaştan, en kurumlar, emlak, motorlu taşıtlar, özel iletişim ve özel işlem vergisi alındı. Büyük ölçüde yaralar sarıldı. Bu paraların nerelere harcandığı Başbakanlık sitesine kondu." dedi.





ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ'Nİ AKP KALICI HÂLE GETİRDİ





CHP lideri, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) 2004 yılında diğer vergiler ek vergiler kaldırdığını, ancak "deprem vergisi" diye bilinen Özel İletişim Vergisi'ni kalıcı hale getirdiğini vurguladı.





Kılıçdaroğlu, "2004-2019 arası vatandaştan toplanan deprem vergisi 65 milyar lira. Dolara vurursak 34 milyar dolar. Bu para deprem yaralarını sarmak, şehirleri depreme dayanıklı hale getirmek için bizim ödediğimiz vergi. Sonra bu oranları da artırdılar. Bu fedakârlığa bu millet katlandı." diye konuştu.





Malatya ve Elazığ'da depremin yıkıcı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaşadıkları evlet depreme dayanıklı değildi. 17 yıldır iktidarsınız, deprem vergisi alıyorsunuz, bu tahribatı önlemek için neler yaptınız? Bir vatandaş bunu soruyor, vay efendim nasıl sorarsın!"





"34 MİLYAR DOLARI ALDIN, NEREYE HARCADIN BU PARALARI?"





Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: "Milletten topladığın 34 milyar dolarlık deprem vergisini nereye harcadın? Ben bilmek istiyorum. Her partiden vatandaş verdi. Peki nereye gitti bu para? Olay yaşanıyor, Erdoğan'ın söylediği şu: Depremi durdurma şansımız var mı? Soru bu değil, soru şu: 34 milyar dolar aldın, vatandaşın evini niye depreme dayanıklı hâle getirmedin?"