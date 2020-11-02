Samanyolu Haber /Gündem / 65 saat sonra üç yaşındaki çocuk sağ çıkarıldı /02 Kasım 2020 10:26

65 saat sonra üç yaşındaki çocuk sağ çıkarıldı

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen depremden 65 saat sonra bir çocuk enkaz altından sağ kurtarıldı.

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Çalışmaların devam ettiği 8 binadan biri olan Bayraklı'daki Doğanlar Apartmanı'ndan 3 yaşındaki minik kız yaralı olarak çıkarıldı.

Apartmanın enkazı altında kalan Seher Dereli Perinçek ile 10 yaşındaki ikizleri Ezel ve Elzem yaralı olarak kurtarılmıştı. Perinçek'in oğlu Umut ise depremde hayatını kaybetmişti.

Minik Elif enkaz altından sağ kurtarılan 106'ncı kişi oldu. Gece saatlerinde de Emrah apartmanındaki enkazdan 14 yaşındaki İdil sağ çıkarılmıştı.

Elif'in enkaz alanında büyük sevinç yaşayan anneannesi, "Çok mutluyum, Allah razı olsun. Elif'e kavuştum, annesi de kardeşleri de kavuşacak. Dualarım kabul oldu." dedi.

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