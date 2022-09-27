Samanyolu Haber /Sağlık / 65 yaş üstü ve kronik hastalar için grip aşısı tanımlaması /27 Eylül 2022 20:03

65 yaş üstü ve kronik hastalar için grip aşısı tanımlaması

65 yaş üstü ve kronik hastalar için grip aşılarının bugünden itibaren sisteme tanımlandığının duyurulduğu ifade edildi.

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Evrensel'de yer alan habere göre Sağlık Bakanlığı, 65 yaş üstü ve kronik hastalar için grip aşıları bugünden itibaren sisteme tanımladı.

Bakanlıkça belirlenen riskli gruplara ücretsiz uygulanan grip aşıları, e-Nabız sistemi üzerinden uygulamaya açıldı. Kişiler, e-Nabız üzerinden öncelikli risk durumlarını kontrol edebilecek. Aşının uygulanabilmesi için geçen yıl olduğu gibi reçete gerekecek. Doktorlar, aşı tanımlanan kişilere reçete yazacak, hastalar bu reçeteyle aşıyı eczanelerden temin edebilecek.

Grip aşıları henüz eczanelerde yok. Reçeteye tabi olarak depolardan sayıyla istenecek. Riskli grupta olmayıp ücretli olarak grip aşısı yaptırmak şu anda mümkün değil. Türkiye bu yıl 4 milyona yakın aşı anlaşması yaptı. 700 bin doz aşının depolarda hazır olduğu biliniyor.
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