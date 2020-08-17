Samanyolu Haber /Gündem / 65 yaş üzeri kişilere yasak getirildi /17 Ağustos 2020 19:14

65 yaş üzeri kişilere yasak getirildi

Covid-19 vaka sayılarının arttığı Ankara’da 65 yaş ve üzeri kişiler ile kronik rahatsızlığı bulunanların düğün ve cenaze gibi toplu etkinliklere katılmasına yasak getirildi. Öte yandan “Hayat eve sığar (HES)” uygulamasının tüm kamu kurumlarında randevu talepleri öncesi ve kamu kurumlarına girişlerde kullanılmasına karar verildi.

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Ankara İl Umumi Hıfsızsıhha Kurulu Ankara’da artan Covid-19 vaka sayıları üzerine yeni tedbirler aldı. 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların düğün, cenaze, taziye, pazaryeri, sosyal faaliyetler vb. gibi topluca bulunulan alanlara girmeleri kısıtlanırken şu kararlar alındı:

-İlgili birimler arasında koordinasyon tesis edilerek, Covid- 19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle evde izolasyona alınan kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymalarının, elektronik imkanlarda dahil olmak üzere her türlü tedbir alınarak muhakkak sağlanmasına,

-Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde “Mahalle Denetim Ekiplerinin” oluşturulmasına, bu ekiplerin mahallelerinde tespit edilen ve karantinaya alınan kişileri birebir takip etmelerinin sağlanmasına,

-Bu ekiplerin yaygın ve etkin şekilde mahalle bazlı izleme ve takip çalışmalarını yürütebilmesi için mahalle denetim ekiplerinde; kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimlerimizin personelinin yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenlerin, din görevlilerinin, muhtarlar ve azalarının, apartman ve site yöneticilerinden temsilcilerin ve kolluk personelinin görevlendirilmelerinin sağlanmasına,

-Taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında fiberglas ile bölümleme yapılmasına,

-65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın düğün, cenaze, taziye, pazaryeri, sosyal faaliyetler vb. gibi topluca bulunulan alanlara girmelerinin kısıtlanmasına,

-Sokak düğünlerinde düğün süresinin azami iki saat olarak belirlenmesi ile toplu yemek verilmesinin yasaklanmasına, diğer ayrıntı ve usullerin kaymakamlıklarca belirlenmesine,

-“Hayat eve sığar (HES)” uygulamasının tüm kamu kurumlarında randevu talepleri öncesi ve kamu kurumlarına girişlerde kullanılmasına,

-Kurulumuzun 10/06/2020 tarih ve 2020/46 sayılı Kararımızla sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-20.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine karar verilmişti. Bu vatandaşlarımızın toplu ulaşım araçlarının yoğun olduğu zamanlarda(trafiğin pik yaptığı saatlerde) bu araçları kullanmamalarının tavsiye edilmesine, bu hususun ilgili kurumlarca basın yayın organları ve sosyal medya aracılığıyla vatandaşlarımıza duyurulmasına oy birliğiyle karar verildi. 
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