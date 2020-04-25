Samanyolu Haber /Gündem / 65 yaş üzerine kademeli sokağa çıkma izni verilecek /25 Nisan 2020 09:48

65 yaş üzerine kademeli sokağa çıkma izni verilecek

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstüne getirilen sokağa çıkma yasağının hafta sonları üç saatliğine esnetilebileceği belirtildi. Buna göre 65 yaş üstü kişiler, maske ve sosyal mesafe kuralına uyup yürüyüş yapabilecek.

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İyileşen hasta sayısının vaka sayısını geçmesiyle birlikte hükümet koronavirüs tedbirleriyle ilgili bazı kararları gözden geçiriyor. Bu kapsamda yapılan toplantılarda, yaklaşık bir aydır sokağa çıkmayan 65 yaş üstü kişileri kısmen rahatlatmak ve sürekli evde kalmanın getirdiği psikolojik sıkıntıları azaltmak için yöntem geliştiriliyor. 

Kamuoyundan da gelen talepler doğrultusunda, 65 yaş üstüne, sokağa çıkma yasağı uygulanan hafta sonları izin verilmesi planlanıyor. 

Hürriyet'ten Nurcan Babacan'ın haberine göre, bu plan, sokağa çıkmanın günde üç saat olması, maske takılması, sosyal mesafenin korunması koşuluyla hayata geçirilecek.

Karar, 21 Mart’tan bu yana sokağa çıkamayan 7.5 milyon kişiyi ilgilendiriyor.

Valilere ramazan talimatı

Ayrıca ramazan ayı boyunca özellikle iftardan sonra şehirlerde kalabalık oluşmaması için valiliklere de talimat verildi. Her vali, kendi ilinde kalabalık olabilecek meydan, cadde gibi yerleri gerekirse araç ve yaya trafiğine kapatacak.

İftardan sonra insanların belli merkezlerde kalabalık oluşturmalarına izin verilmeyecek.

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