65 yaş üzerine kademeli sokağa çıkma izni verilecek

İyileşen hasta sayısının vaka sayısını geçmesiyle birlikte hükümet koronavirüs tedbirleriyle ilgili bazı kararları gözden geçiriyor. Bu kapsamda yapılan toplantılarda, yaklaşık bir aydır sokağa çıkmayan 65 yaş üstü kişileri kısmen rahatlatmak ve sürekli evde kalmanın getirdiği psikolojik sıkıntıları azaltmak için yöntem geliştiriliyor.







Kamuoyundan da gelen talepler doğrultusunda, 65 yaş üstüne, sokağa çıkma yasağı uygulanan hafta sonları izin verilmesi planlanıyor.





Hürriyet'ten Nurcan Babacan'ın haberine göre, bu plan, sokağa çıkmanın günde üç saat olması, maske takılması, sosyal mesafenin korunması koşuluyla hayata geçirilecek.





Karar, 21 Mart’tan bu yana sokağa çıkamayan 7.5 milyon kişiyi ilgilendiriyor.





Valilere ramazan talimatı





Ayrıca ramazan ayı boyunca özellikle iftardan sonra şehirlerde kalabalık oluşmaması için valiliklere de talimat verildi. Her vali, kendi ilinde kalabalık olabilecek meydan, cadde gibi yerleri gerekirse araç ve yaya trafiğine kapatacak.





İftardan sonra insanların belli merkezlerde kalabalık oluşturmalarına izin verilmeyecek.



