Samanyolu Haber /Gündem / 66 kişi hakkında gözaltı kararı /05 Ocak 2021 12:15

66 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara, İzmir ve Balıkesir merkezli soruşturmalarda aralarında albay ve binbaşıların da olduğu askerlerle, eski askeri okul öğrencileri, doktor, öğretmen ve özel sektör çalışanı 66 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28’i Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda subay, 1’i sivil 29 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada arasında albay ve binbaşıların da bulunduğu askerler ve bir öğretmenin gözaltına alındığı kaydedildi.

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANINA DA BYLOCK GÖZALTISI
 
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Bylock kullanıcısı oldukları iddia edilen 11 kişi için yakalama kararı çıkarıldı. Yakalama kararı çıkarılanlar arasında eski askeri öğrenci, doktor ve özel sektör çalışanlarının da bulunduğu öğrenildi.

AVUKATLARA DA OPRERASYON

Edirne merkezli 11 ilde ise avukatlara yönelik operasyon düzenlendi.

Haklarında yakalama kararı bulunan 26 kişi Edirne merkez olmak üzere, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Tokat, Konya, Bayburt, Trabzon, Isparta ve Siirt illerinde gözaltına alındı.
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