66 milyon yıllık dinozor iskeletine 6,6 milyon Euro

66 milyon yaşın üzerinde olduğu tahmin edilen devasa iskelet, 2014 yılında Güney Dakota’da bulundu.







Büyük John, Guinness Dünya Rekorları tarafından, dünyanın en büyük iskeleti olarak onaylanmıştı.





7, 15 metre uzunluğundaki dinozor, günümüz Alaska’sından Meksika’ya uzanan ada kıtasındaki eski bir taşkın ovasında ölmüştü ancak iskeleti çamurda muhafaza edildi.





İskeletin, Drouot müzayede evindeki tahmini satış bedeli 5,5 milyon euro idi. Müzayedeci Alexandre Giquello, “Bu, Avrupa için bir rekor” dedi. Ancak bu devasa eser, tahminlerin üzerinde isminin anonim kalmasını isteyen ABD’li bir koleksiyoncu tarafından 6,6 milyon Euro’ya satın alındı.