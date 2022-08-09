Samanyolu Haber /Gündem / 66 yaşındaki Ferhan Nakıboğlu tutuklandı; 7 ay cezaevinde kalacak /09 Ağustos 2022 00:59

66 yaşındaki Ferhan Nakıboğlu tutuklandı; 7 ay cezaevinde kalacak

Naksan Holding davasında 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan Cahit Nakıboğlu’nun eşi Ferhan Nakıboğlu (66), cezasını çekmek için infaz savcılığına teslim oldu.

66 yaşındaki Ferhan Nakıboğlu tutuklandı; 7 ay cezaevinde kalacak

15 Temmuz'dan sonra hukuksuz ve haksız yere gasp edilen Naksan Holding davasında 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan Cahit Nakıboğlu’nun 66 yaşındaki eşi Ferhan Nakıboğlu infaz savcılığına teslim oldu. İlerlemiş yaşına rağmen tutuklanarak cezaevinde gönderilen Nakıboğlu’nun 7 ay cezaevinde kalacağı öğrenildi.

Cahit Nakıboğlu’nun eşi Ferhan Nakıboğlu ‘yardım ve yataklık’ suçlamasıyla 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay’ın kararı onaylamasının ardından Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Ferhan Nakıboğlu’na cezaevine teslim olması yönünde çağrı kağıdı göndermişti. 10 günlük sürenin dolmasının ardından Nakıboğlu, İnfaz Savcılığına başvurdu. Eşi Cahit Nakıboğlu, çocukları ve akrabaları ile vedalaşan Nakıboğlu’nun, 7 ay cezaevinde kalacak.

Güncel yargılamalarda hakimler, haklarında hiç bir şey bulamadıkları sanıklara ‘yardım ve yataklık’ suçlamasıyla 2 yıl 1 ay ceza veriyor. 2 yıldan bir ay fazla vermesinin sebebi ise 2 yıl ve aşağısındaki cezaların yatarının olmaması. 1 ay fazla olunca ceza alan insanlar 7 ay da olsa tutuklanmış oluyor.

 
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