67 yaşındaki şehit eşi: Terör suçlamasıyla aldılar, çok ağrıma gitti

KHK ile kapatılan Bank Asya’da bir miktar parası olduğu ve kermese katıldığı için terör örgütü üyeliğinden yargılanan 67 yaşındaki Ulviye Yiğitsözlü, “Bu yaşa kadar bu kadar stres sıkıntı çektim bana bu kadar ağır gelen bir iftira olmadı. Ben de bunu mahkeme-i kübraya havale ettim” diyor.





Ulviye Yiğitsözlü, Türkiye’de Gülen cemaatine mensup ya da mensup olduğu iddia edilen kişilere yönelik soruşturmalarla hayatı karartılan on binlerce kişiden biri. Yasal bir banka olan Bank Asya’da parası olduğu, kermese katıldığı, sohbetlere gittiği gerekçeleriyle “terör örgütü üyesi” olarak suçlanan Yiğitsözlü, yaşadıklarını anlattı.





KHK TV’den oğlu Ahmet Erkan Yiğitsözlü’ye konuşan Ulviye Yiğitsözlü yaşadıklarını rüyasında görse inanamayacağını aktardı. Yiğitsözlü, “Hakime ‘eşim şehit ben de terörist oldum ama mahkeme-i kübra var dedim. Kim ki bize terörist damgası vurduysa onlardan hakkımızı alacağım’ dedim. Bu kadar da iftira olmaz” ifadelerini kullanıyor.





Bir gün sabahın erken saatlerinde kapının tüfeklerle vurulduğunu söyleyen Yiğitsözlü, “Ellerinde uzun namlulu silah bir bayan iki erkek sivil bir arabayla kapıyı vurmaya başladılar. Kapının sesini duyduğumda korkarak balkondan baktım. ‘Polis aç kapıyı aç kapıyı’ diye bağırınca bende kapı otomatiğine varana kadar kapı camını kırıp kendileri kapıyı açarak beni gözaltına aldılar.





YEĞENLERİNİ ARADIĞI İÇİN SUÇLANIYOR





HTS kayıtlarında öz yeğenlerini aradığı için bu durumdan da suçlu ilan edildiğini belirten Yiğitsözlü, şöyle devam ediyor: “Trajikomik bir durumdayız. Çok değişik bir dünyadaymışız. Bir türlü anlam veremiyorum. Onlar benim komşum arkadaşım. Nasıl aramam ben onları. İyi ve kötü günde paylaşmak için arıyoruz, onlar beni arar ben onları ararım.”





“KERMESE VALİ BEY, BELEDİYE REİSİ DE GELİRDİ”





Kermese katıldığı için suçlandığını bildiren Yiğitsözlü, “Kermesi belediye reisi açtı. Onlar geleceği zaman özel sofralar hazırlanırdı. Bütün kermeslere katılırdım. Yurt dışında çok kaldığımız için Türkiye’deki kermesleri özlerdik” diyor.





“RÜYAMDA GÖRSEM MAHKEMEYE GELECEĞİM AKLIMA GELMEZDİ”





İlk kez gözaltına alındığında kalp krizi geçirdiğini ifade eden Yiğitsözlü, şöyle devam ediyor: “İlk gözaltında kalp krizi geçirdim. Hastane kapısında yere yığılmışım. Beni yoğun bakıma almışlar. İki gün orada kaldım. Ondan sonra bir türlü düzelemedim. Ben bu yaşa geldim, yaşım 67. Adalet sarayına geleceğim hiç aklıma gelmezdi. Rüyamda görsem inanmazdım. Terör örgütü suçlamasıyla aldılar, çok ağrıma gitti.”





Gözaltına alındığında polislerin kendisine baskı yaptığını ve yaşlı bir kadına yapılmayacak muamelelere maruz kaldığını belirten Yiğitsözlü, ifadesinde kermeste tanıdığı kişilerin yanı sıra başka isimler eklendiğini de söylüyor.





EŞİ ŞEHİT KENDİSİ TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİYLE SUÇLANIYOR





Hakimin mahkemede eşinin şehit olduğunu hatırlatması üzerine Yiğitsözlü, “Eşimin şehit olduğunu söyledim. Eşim Suruç’ta Noter’di. Hakim bana ikinci defa ‘eşiniz şehit mi oldu’ diye sordu. Hatırlamış beni herhalde. Ben de ‘evet eşim şehit oldu, ben de terörist. Ama mahkeme-i kübra var’ dedim. ‘Kim ki bize terörist damgası vurduysa onlardan hakkımızı alacağım’ dedim. Bu kadar da iftira olmaz” ifadelerini kullanıyor.