68 metre derinlikte bulunmuştu: İş insanı Halit Yukay’ın ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi













4 Ağustos günü saat 15.10’da Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere ‘Graywolf’ isimli teknesiyle denize açılan, ardından teknesi Balıkesir’in Erdek ilçesinin 7 mil açığında parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay’ın, 19 gün sonra 68 metre derinlikte cansız bedenine ulaşıldı.Soruşturma sürerken, Halit Yukay’ın parçalanmış yatına çarptığı öne sürülen ‘Arel 7’ isimli yük gemisinin radar hareketleri araştırıldı. Sahil Güvenlik ekiplerinin incelemesinde kuru yük gemisinin ön tarafında sürtme izleri olduğu tespit edildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, bölgedeki gemi trafiği ile ‘Arel 7’nin rotasını mercek altına aldı. Gemideki sürtme izlerini gösteren 2 fotoğraf karesi de soruşturma dosyasına girdi. Kazadan 1 gün önce Çanakkale’de çekilen fotoğrafta geminin önünde herhangi bir iz görülmezken, 5 Ağustos’ta geminin yükünü götürdüğü İzmit’te çekilen fotoğrafta önündeki belirgin iz ve darbe dikkat çekti.Yukay’ın teknesine çarptığı değerlendirilen ‘Arel 7’ isimli kuru yük gemisinin İzmit Limanı’na geldiği anların görüntüsüne ulaşıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, 5 Ağustos’ta saat 04.00 sıralarında limana yanaşan ‘Arel 7’nin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu ile yanındaki mürettebatın saat 04.17’de gemiden inip, baş kısmına gelerek gemiye baktığı, ardından iskele baş tarafta durup tekrar baktığı görüldü. Önünde belirgin sürtme izleri olduğu saptanan geminin fotoğraflarıyla birlikte bu görüntülerde soruşturma dosyasına konuldu. Yukay’ın oyuncu arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ da soruşturma kapsamında kendisiyle telefon ile konuşan son kişi olarak, 11 Ağustos’ta İstanbul’da ifade verdi.92 metre boyunda, 11 metre genişliğindeki geminin ön tarafındaki çiziklerin nasıl meydana geldiği araştırılırken, yük gemisinin sürtme izlerinin bulunduğu yerden ve Yukay’ın parçalanan teknesinde izlerin olduğu kısımdan alınan numuneler, Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’ne gönderildi. İnceleme sonucunda Halit Yukay’ın parçalanan teknesi ile ‘Arel 7’nin önündeki sürtme izlerindeki boya kalıntılarının eşleştiği belirtildi. Kriminal raporlarına göre geminin tahrip olan ve ‘çarpma bölgesi’ olarak değerlendirilen kısmından alınan mikro düzeydeki örneklerle, Halit Yukay’ın teknesinden alınan örneklerdeki renk ve katmanların benzer fiziki yapıda olduğu tespit edildi.Halit Yukay’ın parçalanan teknesinde, teknenin ‘kara kutusu’ olan ve geminin seyir güzergahı, tarih ve saat gibi detayları içeren, ‘konsol’ olarak tabir edilen parçada yapılan ilk incelemeden sonuç elde edilemedi. Cihaz, detaylı inceleme için yurt dışına gönderildi. Yukay’ın parçalanmış teknesine çarptığı gerekçesiyle gözaltına alınan Arel-7 isimli kuru yük gemisinin Kaptanı Cemal Tokatlıoğlu, ‘Taksirle ölüme neden olmak’ suçundan gözaltına alındı. Yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Tokatlıoğlu, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı sonrası İstanbul’da yeniden gözaltına alınıp tutuklandı. İfadesinde gözcü ve yardımcısının kaza saatlerinde yemeğe indiğini söyleyen kaptan Cemal Tokatlıoğlu’nun ‘otomatik kaptan’ sistemini açarak yerini terk ettiği ihtimalinin kazaya neden olabileceği de değerlendirildi.Yukay’ın cenazesi, ‘TCG Işın’ ve ‘TCG Alemdar’ isimli kurtarma gemileri tarafından, kazadan 30 gün sonra çıkartılıp, İstanbul’da gözyaşları arasında toprağa verildi.Halit Yukay’ın ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, tutuklanan kuru yük gemisinin kaptanı Cemal Tokatoğlu hakkında, ‘Taksirle ölüme neden olmak’ ve ‘Yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemek’ suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istendi. Erdek Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame kazadan 100 gün sonra, 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi. Tutuklu sanık Tokatoğlu’nun yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.