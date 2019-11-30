Samanyolu Haber /Gündem / 685 gazetecinin kartı iptal edildi /30 Kasım 2019 09:48

685 gazetecinin kartı iptal edildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'milli güvenliğe tehdit oluşturan yapılarla aidiyeti, irtibatı veya iltisakı olduğu' iddiasıyla 685 gazetecinin basın kartının iptal edildiğini açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Cumhurbaşkanlığının 2020 yılı bütçesi görüşüldüğü sırada basın kartlarına ilişkin soruları yanıtladı.

Genel kart değişiminin amacının "usulsüz ve sahte kart kullanımının önüne geçilmesi, basın kartının prestijini artırarak basın mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırmak" olduğunu savunan Oktay, Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün kapatılarak İletişim Başkanlığı'nın kurulduğunu belirterek tüm basın kartlarının güncellenmesi ihtiyacı doğduğunu savundu.

Oktay, 'milli güvenliğe tehdit oluşturan yapılarla aidiyeti, irtibatı veya iltisakı olduğu' iddiasıyla 685 gazetecinin basın kartının iptal edildiğini belirtti.

Oktay, şunları söyledi:

“Türkiye’de yerleşik uluslararası basın mensuplarına verilen basın kartı sayısı 2019 yılı itibarıyla 343’tür. Başkanlık tarafından yerel basına yönelik yerel medya özendirme yarışmaları, eğitimler ve bilgilendirme toplantıları yapılmakta, ayrıca basın kartı, hizmet damgalı pasaport ve benzeri konularda kolaylık sağlanmaktadır. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası süreçte milli güvenliğe tehdit oluşturan yapılarla aidiyeti, irtibatı veya iltisakı olduğu değerlendirilen medya kuruluşlarında çalışan veya irtibat ya da iltisak düzeyinde ilişkisi bulunduğu değerlendirilen 685 basın mensubunun basın kartı ilgili yönetmelik uyarınca iptal edilmiştir.”
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