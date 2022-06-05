Samanyolu Haber /Politika / 6'lı Masa bileşenlerinden 'yol haritası' açıklaması /05 Haziran 2022 20:12

6'lı Masa bileşenlerinden 'yol haritası' açıklaması

'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' projesi üzerinde mutabakata varan ve kemuoyunda '6'lı Masa' olarak anılan 6 muhalefet partisinde oluşan girişim tarafından yeni bir yol haritası açıklamasının yapılacağı aktarıldı.

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cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin oluşturduğu Seçim Güvenliği Komisyonu yarın bir araya geliyor. Komisyon, bugüne kadar yapılan çalışmaları, mutabakata varılan hususları ve iş birliğinin yol haritasını kapsayan bir basın açıklaması yapacak.

29 Mayıs tarihinde dördüncü toplantısını gerçekleştiren altı parti, yayımladıkları ortak bildiride Seçim Güvenliği Komisyonu'nun planlama aşamasına geçtiğini duyurmuştu.

Altı partiden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Seçim Güvenliği Komisyonu, seçim öncesi, seçim dönemi, seçim günü ve seçim sonrası olmak üzere dört aşamada yapılacak ortak çalışmaları ele almış ve atılacak adımları planlama aşamasına geçmiştir. Bu çerçevede, şu temel hususu kamuoyumuza duyurmak isteriz: Altı siyasi parti olarak, yol haritamızda belirlediğimiz şekilde, seçim sonuçları YSK tarafından ilan edilip kesinleşene kadar ortak çalışmaya ve iş birliğine devam edeceğiz. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, bir tek oylarının dahi zayi olmaması için gece gündüz çalışacak; seçimlerin adil, serbest, şeffaf ve güvenlik içinde gerçekleşmesi için her türlü tedbiri alacağız"
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