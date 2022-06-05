6'lı Masa bileşenlerinden 'yol haritası' açıklaması

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin oluşturduğu Seçim Güvenliği Komisyonu yarın bir araya geliyor. Komisyon, bugüne kadar yapılan çalışmaları, mutabakata varılan hususları ve iş birliğinin yol haritasını kapsayan bir basın açıklaması yapacak.29 Mayıs tarihinde dördüncü toplantısını gerçekleştiren altı parti, yayımladıkları ortak bildiride Seçim Güvenliği Komisyonu'nun planlama aşamasına geçtiğini duyurmuştu.Altı partiden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:"Seçim Güvenliği Komisyonu, seçim öncesi, seçim dönemi, seçim günü ve seçim sonrası olmak üzere dört aşamada yapılacak ortak çalışmaları ele almış ve atılacak adımları planlama aşamasına geçmiştir. Bu çerçevede, şu temel hususu kamuoyumuza duyurmak isteriz: Altı siyasi parti olarak, yol haritamızda belirlediğimiz şekilde, seçim sonuçları YSK tarafından ilan edilip kesinleşene kadar ortak çalışmaya ve iş birliğine devam edeceğiz. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, bir tek oylarının dahi zayi olmaması için gece gündüz çalışacak; seçimlerin adil, serbest, şeffaf ve güvenlik içinde gerçekleşmesi için her türlü tedbiri alacağız"