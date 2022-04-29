Samanyolu Haber /Gündem / "6'lı masa dağıldı mı" sorusuna CHP'den net cevap: 'Bilal'e anlatır gibi anlatayım' /29 Nisan 2022 15:38

"6'lı masa dağıldı mı" sorusuna CHP'den net cevap: 'Bilal'e anlatır gibi anlatayım'

Gelecek ve DEVA partilerinin seçime kendi logosu ve adıyla girme kararının ardından başlayan '6'lı masa dağıldı mı' tartışmalarına CHP Sözcüsü Faik Öztırak'tan dikkat çeken bir karşılık geldi. Öztrak "Bilal'e anlatır gibi anlatayım" diyerek iddialara cevap verdi.

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, DEVA Partisi Başkanı Ali Babacan'ın "Demokrasi ve Atılım Partisi önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır" açıklamasıyla ilgili bir soruya yanıt verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK gündemine dair düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"BİLAL'E ANLATIR GİBİ ANLATAYIM..."
Öztrak, “DEVA Partisi ve Gelecek Partisi seçimlere kendi logolarıyla katılacaklarını açıkladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de ‘Seçim yasasına dair bir adım olabilir’ dedi. CHP de seçime kendi logosuyla mı girecek? Altılı masada bir dağılma söz konusu mu?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Bu soruyu soranlara, sorduranlara, Bilal’e anlatır gibi anlatayım. Partilerin kendi logolarıyla seçime girmeleri ittifaka engel olmaz. Bakınız bundan bir önceki seçimde YSK’nin bastırdığı pusula… Bu ittifak ülkeye çağdaş demokrasiyi getirmeye karar vermiş partilerin ittifakıdır. Kimse hayal görmesin. Kimse kendini darı ambarında zannetmesin”

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