6'lı Masa'da yeni tarih belli oldu

CHP, İYİ Parti, DP, Gelecek, DEVA ve Saadet Partisi’nden oluşan ve kamuoyunda 6'lı Masa olara anılan muhalif siyasi oluşumun yeni toplantısı için 14 Kasım tarihinin açıklandığı ifade edildi







diken.com.tr'de yer alan habere göre ‘Altılı masa’nın sekizinci toplantısı Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ev sahipliğinde 14 Kasım’da düzenlenecek. ‘Altılı masa’nın sekizinci toplantısı Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ev sahipliğinde 14 Kasım’da düzenlenecek.

Güçlendirilmiş parlamenter sistem hedefiyle bir araya gelen CHP, İYİ Parti, DP, Gelecek, DEVA ve Saadet Partisi’nden oluşan ‘altılı masa’nın ikinci tur toplantılarının ilki 2 Ekim’de CHP ev sahipliğinde başlamıştı.Toplantıda 15-20 günde daha sık toplanma kararı alınmıştı.‘Altılı masa’nın sekizinci toplantısı DEVA Partisi Genel Merkezi’nde düzenlenecek. Toplantı 14 Kasım saat 12:00’de olacak.