Samanyolu Haber /Politika / 6'lı Masa'da yeni tarih belli oldu /27 Ekim 2022 23:55

6'lı Masa'da yeni tarih belli oldu

Kamuoyunda 6'lı Masa olara anılan muhalif siyasi oluşumun yeni toplantısı için 14 Kasım tarihinin açıklandığı ifade edildi.

SHABER3.COM

CHP, İYİ Parti, DP, Gelecek, DEVA ve Saadet Partisi’nden oluşan ve kamuoyunda 6'lı Masa olara anılan muhalif siyasi oluşumun yeni toplantısı için 14 Kasım tarihinin açıklandığı ifade edildi

diken.com.tr'de yer alan habere göre ‘Altılı masa’nın sekizinci toplantısı Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ev sahipliğinde 14 Kasım’da düzenlenecek.

Güçlendirilmiş parlamenter sistem hedefiyle bir araya gelen CHP, İYİ Parti, DP, Gelecek, DEVA ve Saadet Partisi’nden oluşan ‘altılı masa’nın ikinci tur toplantılarının ilki 2 Ekim’de CHP ev sahipliğinde başlamıştı.

Toplantıda 15-20 günde daha sık toplanma kararı alınmıştı.

‘Altılı masa’nın sekizinci toplantısı DEVA Partisi Genel Merkezi’nde düzenlenecek. Toplantı 14 Kasım saat 12:00’de olacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 6'lı Masa'da yeni tarih belli oldu Sonraki Haber >>

Elon Musk'ın Twitter merkezine elinde lavaboyla girdi

Elon Musk'ın Twitter merkezine elinde lavaboyla girdi

Binali Yıldırım taburcu oldu

Binali Yıldırım taburcu oldu

Ne diyon Meral'e?

Ne diyon Meral'e?

Hakan Şükür: Aziz Yıldırım şike yaptığını bana bizzat itiraf etti

Hakan Şükür: Aziz Yıldırım şike yaptığını bana bizzat itiraf etti

‘Putin’le konuş döner 4 Euro olsun’

‘Putin’le konuş döner 4 Euro olsun’

Yasadışı kumarhane işleten şahıs, AKP’ye para akıtmış!

Yasadışı kumarhane işleten şahıs, AKP’ye para akıtmış!

Teğmen Çelebi'den 'Çürük Çelebi'ye

Teğmen Çelebi'den 'Çürük Çelebi'ye

Bu kez tam tersi oldu!

Bu kez tam tersi oldu!

Fakıbaba resmen İYİ Parti'de

Fakıbaba resmen İYİ Parti'de

Bir lütuf açıklaması da Nebati’den

Bir lütuf açıklaması da Nebati’den
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:29:39