"6'lı Masa"dan yeni adaylık açıklaması

“YENİDEN UÇLARA KAYMIŞ SİYASETİN MERKEZE GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ”





İnsanların kendi alın terinin karşılığını alabildiği bir iklimi oluşturmak gerekiyor.





“AHBAP ÇAVUŞ İLİŞKİLERİ İLE SİYASETİMİZİ BELİRLEMEYİZ”





Yolunuz Beştepe'ye çıkıyorsa navigasyon kullanmanız yeter. Bu yol Demokrat Parti'nin üzerinden geçmez!

Türkiye ekonomik krizle boğuşurken, siyasette de seçim ve adaylık tartışmaları hız kesmeden devam ediyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 muhalefet partisinin oluşturduğu Altılı Masa'yı sık sık aday belirleme konusundan hedef alıyor.Son olarak Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Altılı Masa adına Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda açıklama yaptı.Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda açıklama yapan Uysal, “Adayın ‘Altılı Masa’ içinden çıkması gerektiği kanaatindeyiz” dedi.Uysal'ın açıklamalarının bir bölümü şöyle:Biz, yeniden uçlara kaymış siyasetin merkeze geleceğiniz düşünüyoruz. ‘Ötekisini olmayan’ bir siyasi geleneğiz!Türkiye'de yoksulluk, maalesef kalıcı hale geliyor.Devletin büyüklüğü etkinliği ile denktir. Binaların büyüklüğü ile değil!Sadece fikir birlikteliği yapmak yetmez, duygudaşlık da gerekir.Yolsuzluk, MGK tarafından ülkemizin güvenliğini tehdit eden birinci unsur olarak tanınmalı!Birliğimizin ve beraberliğimizin temeli eşit vatandaşlık hukukudur.Cumhur İttifakının tek bir hedefi var; Sayın Erdoğan ve yakın çevresinin iktidarını devam ettirmek.Biz, ahbap çavuş ilişkileri ile siyasetimizi belirlemeyiz!