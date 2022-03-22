Samanyolu Haber /Dünya / 7.4 büyüklüğündeki deprem sornası Japonya'da elektrik krizi /22 Mart 2022 22:55

7.4 büyüklüğündeki deprem sornası Japonya'da elektrik krizi

Japonya'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem sonrasında zarar gören elektrik hatları needniyle 9 eyalette birden elektriklerin kesilebileceği belirtildi.

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Japonya'da geçtiğimiz günlerde yaşanan 7.4 büyüklüğündeki deprem enerji krizine yol açtı. Depremde hasa gören elektrik santrallerine ülkede etkili olan soğuk havaların artırdığı enerji kullanımı da eklenince, 9 eyalette elektrik kesintisi yaşanabileceği belirtildi.

2011 yılındaki deprem ve sonrasında meydana gelen tsunemide ise Fukuşima Nükleer Santrali'nde yangın çıkmış ve denize radyoaktif sızıntı yaşanmıştı.

SOĞUK HAVA DA ETKİLİ

Japonya'da geçtiğimiz hafta meydana gelen 7.4 şiddetindeki depremin elektrik santrallerine verdiği kısmi zarar ülkede etkisini göstermeye başlayan soğuk hava dalgası ile birleşince Japonya'da geçici enerji krizi patlak verdi. Hükümet, sınırlı kalan arzın geniş çaplı elektrik kesintisine neden olabileceğini belirterek, Tokyo dahil 9 eyalet için uyarı yayınladı. Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hagiuda Koichi, elektrik kullanımını azaltmak için halktan işbirliği talep ederken, hanelere ve şirketlere bugün 08.00-23.00 saatleri arasında elektrik kullanımını azaltma çağrısında bulunuldu.

Tokyo'nun yanı sıra Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba, Kanagawa, Yamanashi ve Shizuoka eyaletinin bazı bölgelerini kapsayan uyarı dahilinde riskli bölgelerdeki hane ile işletmelerden gereksiz ışıkları ve ısıtıcıları kapatmaları ya da ısıtıcıları 20 santigrat dereceye ayarlamaları ve televizyonların parlaklığını kısmaları istendi. Güç kullanımında yüzde 10'luk bir tasarrufun istikrarlı bir tedarik sağlamaya yeteceği belirtilirken, TEPCO kesintileri önlemek için zarar gören termik santraller dışındaki diğer termik santrallerde üretimi maksimum seviyelere çıkaracağını açıkladı.

DEPREMDEN ETKİLENMİŞTİ

Japonya'da geçtiğimiz hafta merkez üssü Fukuşima eyaleti olan 7.4 şiddetinde deprem meydana gelmişti. En az 3 kişinin yaşamını yitirmesine, 180 kişinin de yaralanmasına neden olan depremin ardından birçok bölgede elektrik kesintisi yaşanmıştı. Fukuşima'da bulunan TEPCO'ya ait 2 termik santralin faaliyetlerinin depremin ardından askıya alındığı kamuoyuna yansımıştı.
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