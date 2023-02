7.4'lik Maraş depreminin ardından yaşananlar bu haberde

DEPREMDEN SONRA YAŞANANLAR



Uluslararası yardımı da içeren dördüncü seviye alarm verdiklerini açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şimdiye kadar en büyüğü 6.6 olan 22 artçı deprem oldu" bilgisini verdi. AFAD, saat 06.30 itibarıyla 7 ilde 76 kişinin yaşamını yitirdiğini, 440 kişinin yaralandığını açıkladı.BOTAŞ’tan da açıklama geldi. Hatay İl merkezi ile Kırıkhan İlçesi, Kahramanmaraş İl merkezi ile Pazarcık ve Narlı İlçelerine tedbir amaçlı doğal gaz akışının durdurulduğu belirtilen açıklamada, “Ham petrol boru hatlarımızda yapılan kontroller sonucu herhangi bir hasar tespit edilmemiştir” denildi.Açıklama şöyle:“06.02.2023 tarihinde saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş İli Pazarcık İlçesi olarak açıklanan ve çevre illerde de hissedilen deprem meydana gelmiş olup BOTAŞ tarafından tüm ekipler hemen teyakkuza geçirilmiş, gerekli güvenlik tedbirleri alınarak hasar tespit çalışmalarına başlanmıştır.Hatay İl merkezi ile Kırıkhan İlçesi, Kahramanmaraş İl merkezi ile Pazarcık ve Narlı İlçelerine tedbir amaçlı doğal gaz akışı durdurulmuştur. BOTAŞ teknik ekipleri sahada gerekli kontrol ve müdahaleleri yapmaktadır.Bölgedeki Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri ile koordineli olarak vatandaşlarımıza güvenli gaz akışı sağlanması amacıyla gerekli çalışmalar yürütülmektedir.Ham petrol boru hatlarımızda yapılan kontroller sonucu herhangi bir hasar tespit edilmemiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”ABD Başkanı Joe Biden'ın Pazarcık, Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğünde depremin ardından ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve diğer federal kurumlara Türkiye ile Suriye'ye gerekli yardımlar konusunda harekete geçmesi için talimat verdiği belirtildi.TIKLAYIN - Beyaz Saray'dan deprem açıklaması: ABD, Türkiye'ye her türlü yardımı yapmaya hazır; Biden ilgili kurumlara talimat verdiAFAD Deprem Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, saat 8 itibariyle kameraların karşısına bir kez daha geçerek şu bilgileri paylaştı:"Önemli birkaç hususu aktarmak istiyorum. Bölgede yoların açık kalması çok önemli. Bütün civar illerden ciddi şekilde arama kurtarma ekiplerimiz intikal ediyor. Telefon hatları açık durumda. GSM hatları kapalı olanların vatandaşlarımızın da hatları açıldı. İletişim anlamında da özellikle bu haberleşmelerin internet üzerinden çok kısa yapılması son derece önemli. İnternet hizmetinin kapasite artırımı yapıldı. Arama kurtarma ekiplerimize yardımcı olunması hususu; vatandaşlarımızın yardımcısı olması ve yıkılmış binalardan uzak durmaları, resmi görevlilerin talimatlarına uymalarını rica ediyoruz. Resmi açıklamalara itibar edin. Çok sayıda hasarlı binalarımız var. Özellikle Kahramanmaraş, Gaziantep, Osmaniye, Hatay, Şanlıurfa gibi illerimizde hasarların oluştuğunu biliyoruz. Bu hasarlı binalardan vatandaşlarımız uzak durmalı. Yıkıcı birtakım artçı sarsıntılar meydana geliyor. Şu ana kadar 50 tane artçı meydana geldi. Muhtemelen bunun sayısı daha da fazla. Bunlardan üç tanesi 6’nın üzerinde. En büyüğü 6,6 büyüklüğünde. Depremin ivmesi 664 gal olarak ölçüldü. Yani daha çok 100 ve üzeri galde yıkımın beklendiğini biliyoruz. 664 gal en büyük depremin yer ivmesi olarak burada AFAD’ın merkezinde ölçülen değer. Diğer konularda müdahale ve diğer can ve hasarla ilgili bilgilerle ilgili size Fuat Oktay ilerleyen dakikalarda bilgi verecek."AFAD, merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremde saat 06.30 itibarıyla 7 ilde 76 kişinin yaşamını yitirdiğini, 440 kişinin yaralandığını açıkladı. AFAD'dan yapılan açıklama şöyle:"Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman ve Malatya’da 76 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis’te 440 vatandaşımız yaralanmıştır."Deprem koordinasyonu için valilerin görev yerleri değiştiDeprem koordinasyonu için bölge valilerinin görev yerleri değişti. Kayseri valisi Kahramanmaraş’a, Mersin valisi Hatay’a, Mardin valisi Gaziantep’e, Tunceli valisi Adıyaman’a, Bingöl valisi Osmaniye’ye ve Sivas valisi Malatya’ya görevlendirildi."Oldukça sığ bir deprem çok geniş bir coğrafyada hissedildi. Baktığınızda depremin merkez üssü Pazarcık Kahramanmaraş olmakta birlikte civar illerde. Özellikle Gaziantep, Elâzığ Diyarbakır, Malatya, Adana, Sivas, Kayseri, Niğde gibi çok geni bir coğrafyada bu deprem hissedildi. Hasarlı binaların yıkılan binaların olduğu bilgisi var. Bu depremden sonra çok yıkıcı boyutta şu anda artçı sarsıntılar meydana geliyor. Bu artçıların büyüklükleri 6’nın üzerine çıkmış durumda.Çok geni bir coğrafyaya yayılan bir deprem. Kırmızı renkle gördüğünüz noktalar büyük artçı sarsıntıların olduğu bölgeleri ifade ediyor.Özellikle hasarlı binalar var, vatandaşlarımızın ilerleyen saatlerde özellikle 6’nın üzerinde bir takım artçı sarsıntıların olabileceğini düşünerek bu binalardan uzak durmaları önem taşıyor."Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Kahramanmaraş başta olmak üzere, birçok ilimizden göçük ihbarları aldık. Muhtemel yaralılara ulaşmaya çalışıyoruz. Ayrıntılı bilgileri paylaşacağız. Büyük bir acı yaşamamayı temenni ediyoruz” dedi.AFAD'dan deprem sonrası cep telefonlarıyla iletişime dair, "Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi SMS ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapınız. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının" uyarısında bulundu.Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazarcık'ta yaşanan depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u arayarak bilgi aldı. Erdoğan yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiştir. İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, Valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır" ifadelerini kullandı.Kızılay Başkanı Kerem Kınık, "7-8 vilayetimizde ciddi hasar var. Artçıları da güçlü ve şiddetli olacaktır. Binalara eşya almak için girmesinler. Yapmamız gereken şey hasar olan binaları terk etmek. Çok büyük bir yıkım var. Mobil tırlar, aşevleri, ekiplerimiz bölgeye intikal halinde" açıklamasında bulundu.Kınık, "Deprem bölgesine kan sevkiyatı yapıyoruz. Ulusal kan stoklarımız mevcut, ilave ihtiyaçlar için vatandaşları kan bağışına davet ediyoruz" bilgisini paylaştı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman ve Şanlıurfa depremden etkilendi. 7.4 büyüklüğündeki deprem elbette büyük bir deprem. 3. seviye alarm verildi. Depremin etkilerini değerlendirmeye çalışıyoruz. Arama ve kurtarma ekiplerimi bölgeye sevk ettik. Tüm birimlerimiz teyakkuz halinde. Son gelen artçı 6.4 olarak yaşandı. Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır" açıklamasında bulundu.Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Şu an yıkılan bina ile ölü ve yaralı sayısı vermemiz mümkün değil. Hasar ciddi" dedi.Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül yaptığı ilk açıklamada; "İl genelinde 16 bina yıkıldı, enkaz altında kalan vatandaşlarımız var" dedi. NTV yayınına bağlanan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, "İlk etapta şuan 18 binamız yıkılmış vaziyette, ilk tespitlere göre 10 vatandaşımız vefat etti" bilgisini paylaştı. Ayhan ilerleyen dakikalarda hayatını kaybeden sayısının 15'ye yükseldiğini açıkladı; "30 vatandaşımız da yaralı" bilgisini paylaştı.İlerleyen dakikalarda NTV ise Şanlıurfa’da 19 binanın yıkıldığı, 18 kişinin hayatını kaybettiği ve 77 kişinin de yaralı olduğu bilgisini paylaştı.Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, A Haber'e telefonla bağlandı ve bölgedeki son durumu aktardı. Vali Çuhadar, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirterek büyük binaların çöktüğünü söyledi.Adıyaman Valisi, saat 7.50'de katıldığı NTV yayınında, "Ulaşımda bir sıkıntı yaşamıyoruz doğalgazı biz önlem olarak kestirdik. Elektrikte sıkıntı yok. Ölü sayısı 28 kişi. En az 100 civarında binanın yıkıldığını tespit ettik" bilgisini paylaştı.Malatya Valisi Hulusi Şahin, "Çok şiddetli bir şekilde hissettik. Doğanşehir ilçemizde yıkılan binalar. Kurtarma ekiplerimiz enkazlara müdahale etmeye başladı. 10'un üzerinde yıkılan bina ihbarı var. Durum ciddi. Can ve mal kaybı olduğu çok belli." dedi.Gaziantep Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada; "Deprem ilimizde de şiddetli hissedilmiştir. Lütfen panik yapmadan dışarıda bekleyelim. Araçlarla yola çıkmayalım. Ana yolları boş bırakalım. Telefonları meşgul etmeyelim Geçmiş olsun" dedi.Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su’dan, “Değerli vatandaşlarımız İlimizde de hissedilen büyük bir deprem yaşadık. Tüm ekiplerimizi teyakkuza geçirdik. Lütfen panik yapmadan toplanma alanlarında bekliyelim Geçmiş olsun. Değerli vatandaşlarımız lütfen yollarımızı ekiplerin hızlı intikali için açık bulunduralım” açıklaması geldi. Su ilerleyen saatlerde yaptığı açıklamada "6 bina yıkıldı, 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 79 vatandaşımız yaralandı" bilgisini paylaştı.Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ilk açıklamasında; kentte 34 binanın yıkıldığını, ilk belirlemelere göre 5 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı. İlerleyen saatlerde NTV yayınına bağlanan Yılmaz, "Yıkılan binalarımız var. Şu anda 65 binamız yıkıldı. 7 vatandaşımız da vefat etti" dedi.