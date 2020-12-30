Samanyolu Haber /Gündem / 7,5 yıl verilen Gazi Polis konuştu /30 Aralık 2020 11:53

7,5 yıl verilen Gazi Polis konuştu

Yargıtay, 2009 yılında bombanın patlaması sonucu gözlerini, sağ elini, sol elinin işaret parmağını kaybeden bomba uzmanı polis memuru Bilal Konakçı'ya verilen 7 yıl 6 ay cezayı onarken skandal bir karara da imza attı. Yargıtay, onamaya gerekçe olarak gözleri görmeyen ve tuşlu telefon kullanan gazinin Bylock kullanma iddiasını gösterdi.

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Gazi polis Bilal Konakçı, Bylock kullandığı ve Bank Asya’da parası olduğu iddiasıyla 20 Aralık 2016 tarihinde tutuklandı. Daha sonra tahliye edilen Konakçı'ya, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla İzmir 13. Ağır ceza mahkemesi tarafından 7,5 yıl ceza verildi. Konakçı, mahkemedeki savunmasında 2009 yılından beri gözlerinin görmediğini sadece tuşlu telefon kullanabildiğini belirtti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise, Bylock kullandığını gerekçe göstererek ilk derece mahkeme tarafından verilen 7,5 yıl cezayı onadı.
Bilal Konakçı ve ailesi

%98 engelli ve gözleri görmeyen, sağ eli bileğinden kopmuş, vücudunun çeşitli yerlerinde muhtelif yaralar ve izler taşıyan gazi polis memuruna verilen ceza, kararların kopyala-yapıştır usulü dağıtıldığını, dosyaların da okunmadığını ortaya koydu. 



Yardım almaksızın yemek yiyemeyen, tuvalete bile gidemeyen Gazi polis memuru Bilal Konakçı'nın cezaevinde hayatını idame etmesi imkansız görülürken yaşadığı süreci Tespit TV youtube kanalına ve KHK'lı hakim Kemal Karanfil'e anlattı.

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