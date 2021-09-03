Samanyolu Haber /Gündem / 7,5 yıl hapis verilen Yargıtay üyesinin kalbi süreci kaldırmadı /03 Eylül 2021 11:21

7,5 yıl hapis verilen Yargıtay üyesinin kalbi süreci kaldırmadı

Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen Yargıtay eski üyesi Mahmut Kış, geçirdiği kalp krizi sonucu dün yaşamını yitirdi. Ölümünden önce avukatı Hatice Yıldız ile konuşan Kış, sürecin kendisini çok yorduğunu söyledi.

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Cadı avı sürecinde tutuklu yargılanan Yargıtay eski üyesi, KHK’lı Mahmut Kış vefat etti.  Hakkında hukuken suç kabul edilemeyecek fişleme belgeleri üzerinden 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen Kış, tutuksuz yargılanıyordu.

Kış, 2018’de mahkemede yaptığı savunmada “Meslek hayatım boyunca hukuktan hiç ayrılmadım.” demişti.

“ZERAFET ABİDESİ BİR İNSANDI”

Mahmut Kış’ın avukatı Hatice Yıldız, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Müvekkilim Yargıtay eski üyesi Mahmut Kış dün geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiş. Zerafet abidesi bir şahıstı. Bu sürecin onu çok yorduğunu söylemişti. Sevenlerine sabırlar diliyorum.” dedi. 

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