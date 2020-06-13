7.5 yıllık askerdi şimdi müzik enstrümanları yapıyor

7.5 yıl Türk Ordusu’na hizmet verdikten sonra hukuksuz şekilde ihraç edilen Sedat Gülkaya “Bizler hukuksuz bir şekilde mağdur edildik. Hiç bir suç unsuru yok dosyamızda. Suçsuzuz. Bunun rahatlığı ile başımızı yastığa başımızı koyuyoruz” dedi.













İki yıldır marangozluk yapan Gülkaya KHK TV’den Ahmet Erkan’a konuştu. Ağaçlarla uğraşmanın kendisini tedavi ettiğini ve yaşadıklarını bir nebze olsun unutturduğunu anlattı. Gülkaya “Ağaçları seviyorum, sanatı seviyorum. Biz alnımızın teriyle bu işleri yaptık yapmaya devam ediyoruz” dedi.





Adanalı 7.5 yıllık jandarma Astsubay evli bir çocuk babası Sedat Gülkaya'nın aklına gelmeyen şeyler mesleği oldu. "Allah Kimseye ağaç kökü yedirmesin" diyen Gülkaya ihraç olduktan sonra, boyacılık yaparak ve müzik enstrümanları üreterek geçimini sağlıyor. Ankesörlü telefondan bir kez arandığı için ihraç olan daha sonra cezaevinde yatan Gülkaya "Bizler hukuksuz bir şekilde mağdur edildik. Hiç bir suç unsuru yok dosyamızda. suçsusuz. Bunun rahatlığı ile başımızı yastığa başımızı koyuyoruz" diye konuştu. KHK İLE ATILDI MÜZİK EMSTRÜMANI YAPIYOR "Ben yaklaşık 2 yıldır marangozluk enstrüman yapımcılığı yapıyorum ağaçları çok seviyorum." diyerek yeni mesleğini anlatan Sedat Gülkaya KHK TV'den Ahmet Erkan'a konuştu. Ağaçlarla uğraşmanın kendisini tedavi ettiğini yaşadıklarını bir nebzede unutturduğunu aktaran Gülkaya müzik enstrümanları yapma dışında boyacılık da yapıyor. Cezaevinden çıktıktan sonra bir çok sektörde çalışan ancak en son müzik enstrümanlığı işine sıkıca sarılan Gülkaya "Ağaçları seviyorum, sanatı seviyorum. Biz alnımızın teriyle bu işleri yaptık yapmaya devam ediyoruz" dedi. "BİR İNSANA TERÖRİST DEMEK BU KADAR KOLAY OLMAMASI GEREKİR" Bir insana terörist demenin bu kadar kolay olmaması gerektiğini gözleri dolarak anlatan ihraç jandarma astsubay Sedat Gülkaya yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Zorluklarla okudum. Ben bu vatanın bütünlüğü için askerde yemin ettim. Bu vatanın bütünlüğünü korumak için mücadele ettim, canımı verecek kadar. Hakkımızı vermeniz de önemli değil bu saatten sonra. Yaşadıklarımız unutulmayacak. Mağduriyetlerin telafisi yok. Gidenler geri gelemeyecek Hatice Civelek'in çocukları geri gelmeyecek. Kaza da başka sebeplerle ölen insanlar geri gelmeyecek" "TERÖRLE MÜCADELE ÇALIŞTI TERÖRİST OLARAK SUÇLANDI" 7.5 yıllık astsubaylık yaşamında terörle mücadele çalıştığını ancak terörist olarak işinden olup cezaevine atıldığını aktaran Gülkaya " " Bu şekilde suçlanmak benim için büyük hakaret ve büyük iftira. Ben askerde bir yemin ettim bu vatanı koruyacağım diye. Ben yeminime sadık kaldım. Ben şahidim ki yeminine sadık kaldığı halde mağdur olan çok sayıda arkadaşım var" diye konuştu.



"NEYİN BEDELİNİ ÖDÜYORUZ"

Yaşadıkları acılara ve mağduriyetlere rağmen çocuklarına vatan aşkını aşılamaya çalıştıklarını aktaran Sedat Gülkaya "Neyin bedelini ödüyoruz bilmiyoruz. bu dava neyin davası onu da bilmiyoruz. Eğer suçumuz yoksa bizi bu vatanda ısrarla tutmak istiyorsanız. bizi anlamaya çalışın bize hak ettiğimizi verin bize merhamet etmeyin" ifadelerini kullandı.



"NE BU ÜLKEDE YAŞATILIYORUZ NE DE BU ÜLKEDEN GÖNDERİLİYORUZ"

İşçi bir babanın oğlu olarak zorluklarla okuduğunu hatırlatan Gülkaya Toplumsal barışı çözme noktasında hiç bir gayretin olmamasına ise çok üzüldüğünü kaydetti. "Terör canavarı yarattınız. Herkesi aynı torbaya attınız" diyerek yaşananları özetleyen Gülkaya "Size muhalefet olan suçu olsun olmasın herkesi bu torbaya attınız. Kaybedecek bir şeyimiz de kalmadı. Sıfırda değiliz sıfırın altındayız. banka kredisi bile alamıyoruz KHK'lı olduğumuz için. Ne bu ülkede yaşatılıyoruz ne de başka bir yere gönderiliyoruz" şeklinde duygularını dile getirdi. Toplumda "Terörist"olarak adlandırılmanın çok zor olduğunu aktaran İhraç astsubay "Çevremdekiler terörist olarak görmüyor ancak sen iyi bir insansın sen terörist değilsin mağdur olmuşsun diyorlar ancak ama bu söylenenler mağduriyetlerimizi gidermiyor." dedi.



"BAHSETTİKLERİ YAPIYLA DEVLET BİZİ CEZAEVİNE ATARAK TANIŞTIRDI" Topluma karşı bilinçli olarak küstürülmeye çalışıldıklarını ancak küsmeyeceklerini anlatan Gülkaya "Çünkü bu toplum bizim. Bahsettikleri yapıyla bizi yine devlet tanıştırdı. Kendileri bu insanların reklamını yaptılar. Bizler dahil olmasak da bizleri cezaevine atarak canavarlaştırılan bu insanlarla devlet tanıştırmış oldu" ifadelerini kullandı.



"3 YAŞINDAKİ OĞLUM İÇİN UMUTLU OLMAK ZORUNDAYIM"

Yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi konusunda umutlu olduğunu er yada geç bu hukuksuzluğun sona ereceğine inandığını belirten Gülkaya "Çocuklarımız için umutlu olmak onlara güzel yarınlar bırakmak için umutlu olmak zorundayız" diyerek sözlerini noktaladı.



