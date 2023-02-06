Samanyolu Haber /Gündem / 7.7 Büyüklüğünde yeni deprem /06 Şubat 2023 14:05

7.7 Büyüklüğünde yeni deprem

Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha... Ankara, Adana ve Malatya'dan da hissedildi

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Kandilli Rasathanesi, Kahramanmaraş'ta saat 13:24'te 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD ise depremin büyüklüğünü 7.6 olarak açıkladı.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem bölgede ağır yıkım yarattı. İlk belirlemelere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana, Adıyaman, Hatay, Kilis olmak üzere 912 yurttaşımız hayatını kaybetti. 

Bölgede bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin son paylaştığı bilgiye göre Kaharamanmaraş'ta 7.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 

AFAD verilerine göre ise  Elbistan Kahramanmaraş'ta saat 13.24'te büyüklük 7.6 olan bir deprem daha meydana geldi. 

Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

 AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Atar, yeni depremin artçı olmadığını, bağımsız bir deprem olduğunu kaydetti.

Tatar, "Bu kadar büyük bir deprem sonrasında dünyanın her yerinde revizeler yapılır. Bu deprem sonrasında 100'ün üzerinde, 3 tanesi 6.6 büyüklüğü üzerinde olmak üzere artçılar meydana geldi. Az önce aynı bölgede 7.6 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi. Bunlar birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler. Ana şoklardan sonra 6.7, 6.6'ya kadar artçı sarsıntılar devam edecektir. Vatandaşlarımızın hasarlı binalara girmemelerini rica ediyoruz" dedi.

MALATYA'DA BİR DEPREM DAHA

Malatya Doğanşehir'de 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.6 olarak ölçüldü

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