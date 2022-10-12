Samanyolu Haber /Politika / "7-8 sene evvel..." /12 Ekim 2022 22:04

"7-8 sene evvel..."

AKP yönetimi tarafından açıklanan ve okuduğu şehirden ailesinin yanına gitme imkanı olmayan öğrencilere sağlanması planlanan destek ödemesini eleştiren Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "10 sene önce 150 dolar eden aylık KYK bursu ve kredisi, bugün 45 dolar ediyor. Gençlerin 10 sene önce gönül rahatlığıyla kurdukları hayalleri bugün kim çaldı?" diye sordu.

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AKP yönetiminin açıkladığı ve okuduğu şehirden ailesinin yanına gitme imkanı olmayan öğrencilere sağlanması planlanan destek ödemesini kapsayan uygulamaya Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan tepki geldi.

Bir süre önce aldıkları kredilerle Avrupa gezisine çıkabilen gençlerin şimdilerde ailesinin yanına bile gitmekte güçlük çektiğini belirten Babacan, "Gençlerin 10 sene önce gönül rahatlığıyla kurdukları hayalleri bugün kim çaldı?" diye sordu.

diken.com.tr'de yer alan habere göre Babacan şu ifadeleri kullandı:

Elinizi vicdanınıza koyup sorun: 7-8 sene evvel, aldığı bursla, öğrenim kredisiyle Interrail yapan, Avrupa’yı gezen gençler, nasıl oldu da bugün şehirlerarası otobüs bileti parasına muhtaç oldu? 10 sene önce 150 dolar eden aylık KYK bursu ve kredisi, bugün 45 dolar ediyor. Gençlerin 10 sene önce gönül rahatlığıyla kurdukları hayalleri bugün kim çaldı? Gerçekten yazıklar olsun.
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