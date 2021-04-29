7,9 milyar Euro'luk savunma fonu kabul edildi

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği'nde (AB) savunma iş birliğinin desteklenmesi amacıyla Avrupa Savunma Fonu'nun 7,9 milyar Euro'luk bütçesini kabul etti.





AB'nin 2021-2027 dönemini kapsayan 7,9 milyar Euro'luk savunma fonu, ortak araştırma ve kabiliyet geliştirme projelerinin eş finansmanı sağlayacak ve üye ülkelerin ulusal yatırımlarını artıracak.





AB, bu fonu kullanarak yenilikçi ve rekabetçi savunma sanayi temelini kuvvetlendirmeyi, ayrıca teknolojik egemenliğini geliştirmeyi amaçlıyor. Fonun amaçlarından biri de kaynakları bir arada toplamak ve savunma sanayi pazarını bütünleştirmek, bu sayede üye ülkelerin yatırımlarından daha fazla karşılık almasını sağlamak.





AB ülkelerinin savunma sistemlerinin birbirlerinden ciddi farklılıklar göstermesi, bütünleşik bir sistemin bulunmaması, Avrupa savunmasının önündeki engellerden biri olarak gösteriliyor.