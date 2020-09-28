7 ayda 6 kez havalanan uçak filosuna Saray 13 milyon dolar harcadı

Pandemi döneminde biri yurtdışına olmak üzere yalnızca altı uçuş gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı’na ait uçak filosunun bakımı için milyonlarca dolar harcandı. Zarar ettiği gerekçesiyle çalışanlarının maaşından yüzde 30’lara varan kesintiler yapan THY’nin üstlendiği bakım işinin maliyetinin en az 13 milyon dolar olduğu bildirildi.





Edinilen bilgiye göre, Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart’tan bugüne Cumhurbaşkanlığı’na ait uçaklar yurt içinde beş, yurtdışında ise bir kez olmak üzere toplam altı kez havalandı. Uçaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Giresun programı, Muş’taki Malazgirt Zaferi Kutlamaları, Bitlis’teki Ahlat Programı, Kocaeli’ndeki TÜBİTAK açılış etkinliği, Bursa’daki TOGG Mühendislik Tesisleri’nin inşaat töreni ve 2 Temmuz’da gerçekleştirilen günübirlik Katar ziyareti için uçuruldu.





BAKIMA YILLIK 800 BİN DOLAR





Son altı ayda yalnızca altı kez havalanan uçakların bakım-onarım maliyetinin yaklaşık 13 milyon dolar olduğu bildirildi. Konuya ilişkin uzamanlarla konuşan CHP Milletvekili Mürsel Alban’ın aktardığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kullanımına ait uçakların her birinin yıllık bakım masrafının asgari 800 bin dolar olduğu ifade edildi.





İSRAFI NASIL AÇIKLAYACAKLAR?





“THY emekçilerinin maaşlarından yüzde 30’a varan kesintiler yapılırken Cumhurbaşkanın uçmayan uçaklarına milyonlarca dolar masraf edildi” diyen CHP Milletvekili Alban, “Üstelik işçilik hizmeti THY tarafından verilse bile, uçağın bakımında kullanılan birçok malzeme ve parça ithal edilmektedir. Bu malzemeler çok yüksek bir maliyettedir” ifadelerini kullandı. Konuyu TBMM gündemine de taşıyan Alban, “Vatandaşına IBAN gönderen AKP yönetimi, pandemi sürecinde birçok kişinin maaş alamadığı ortamda, yaptığı bu israfı nasıl açıklayacak göreceğiz. Bunun hesabını artık sandıkta millete verecekler” diye konuştu.





Alban’ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle hazırladığı önergede şu bazı sorulara yer verildi:







- Cumhurbaşkanlığı makamınca kullanılan uçak ve helikopterlerin bakım-onarım işlerini yapan Türk Hava Yolları Anonim Ortaklağı’na bağlı Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. adlı şirket, 11 Mart 2020 tarihinden sonra söz konusu makamın kaç uçağına ana bakım hizmeti vermiştir?





- Hangi uçak için, ne kadar bakım ücreti harcanmıştır?





- Söz konusu bu hizmet uçaklarına, ana bakım hizmetlerinin yanında, kabin yenileme, uçak boya, hat bakımı gibi birçok çeşitli alanda işlem yapılmış mıdır? Bu işlemlerin ücreti ne kadardır?





- Bu uçakların bakımı için kullanılan ithal malzemenin hangi ülkelerden, ne kadara ithal edilmiştir?