7 aydır bekleyen Japon turiste özel izin

Jesse Takayama 7 ay önce turist olarak geldiği Güney Amerika ülkesi Peru'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle mahsur kalmıştı.





Kültür Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre mart ortasından bu yana Aguas Calientes kasabasında kalan Japon turist harabelere özel izin başvurusu sayesinde girebildi.







Peru Kültür Bakanı Alejandro Neyra sanal basın toplantısında, "Peru'ya Machu Picchu'yu görme hayaliyle gelmiş. Japon turist, ülkesine dönmeden görebilmesi için parkın direktörü ile harabeleri gezdi." dedi.





VİDEO İLE TEŞEKKÜR ETTİ





Takayama, cumartesi günü harabelere 7 aydır giren ilk turist oldu. Machu Picchu Dağı'nın tepesinde bir video kaydeden Japon turist, "Bu inanılmaz. Teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.





Neyra kesin bir tarih belirtmeden Machu Picchu harabelerinin kasım ayında ziyaretlere açılacağını, ancak salgın sebebiyle içeriye normal kapasitenin yüzde 30'u seviyesinde ziyaretçi kabul edileceiğini bildirdi.



