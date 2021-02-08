Samanyolu Haber /Ekonomi / 7 aylık yükseliş aralıkta durdu /08 Şubat 2021 12:58

7 aylık yükseliş aralıkta durdu

Almanya'da 2020 yılı mayıs ayından beri sanayi üretiminde devam eden yükseliş 2020 yılı aralık ayında son buldu.

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Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, 2020 yılı aralık ayında bir önceki aya kıyasla sabit (yüzde sıfır) kaldı. 

Sanayi üretimi 2019'a kıyasla yüzde 1 azalış kaydetti.

Sanayi üretiminin aralıkta aylık bazda yüzde 0,3 artması bekleniyordu. Daha önce yüzde 0,9 arttığı açıklanan kasım ayı verisi ise yüzde 1,5 artış olarak revize edildi.

Veriler, kasım ayına kıyasla aralıkta enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 0,9 arttığını ortaya koydu.

Söz konusu dönemde sermaye malı üretimi yüzde 2 ve tüketim malları üretimi yüzde 2,6 arttı. Ara malları üretimi ise yüzde 0,5 düştü. Sanayi dışında, enerji üretiminde yüzde 2,9 ve inşaatta yüzde 3,2 azalış kaydedildi.

İNŞAATTA DÜŞÜŞ BELİRLEYİCİ OLDU

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sıkılaştırılan Covid-19 kısıtlamalarına rağmen sanayi aralıkta üretimini artırabilirken, inşaat sektörünün üretiminde önemli ölçüde düşüş görüldü." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, sanayi siparişleri ve iş dünyasının moralindeki düşüşün sanayinin görünümünü daha da bozduğu kaydedildi.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) Alman sanayicilerin gelecek 3 aya dair üretim beklentilerinde iyileşme yaşandığını duyurdu.

2021 YILININ İLK ÇEYREĞİNDE DARALMA SÜRPRİZ OLMAZ

Ifo açıklamasında, Sanayi Üretimi Beklenti Endeksi'nin ocakta 8,4 puana yükseldiği belirtilerek, otomotiv ve ilaç endüstrilerinin üretiminde artış beklendiği kaydedildi.

ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Almanya'da sanayi üretiminin 7 ay art arda yaşanan artışa Aralık 2020'de ara verdiğini aktararak, "Aralık ayındaki durgunluk, sanayi üretiminin ilk çeyrekte ekonomiyi daralmadan kurtaramama riskini artırıyor." dedi.
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