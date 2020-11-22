Samanyolu Haber /Gündem / 7 bin 312 kişi parayı bastırıp Türk vatandaşı oldu /22 Kasım 2020 11:47

7 bin 312 kişi parayı bastırıp Türk vatandaşı oldu

Para getireni vatandaş yapan Türkiye son 3 yılda 1 milyar 880 milyon dolarlık yatırım yapan 7 bin 312 kişiye vatandaşlık verdi.

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Türkiye, emlak ve inşaat sektörünü canlı tutmak ve başka yatırımların yolunu açmak için 2017 ila 2018 arasında 1 milyon dolar sınırında taşınmaz alan yabacılara vatandaşlık verme uygulamasını başlattı. 18 Eylül 2018’den itibaren ise mevzuat değişikliği ile tutar sınırını 250 bin dolara indirildi.

Yabancı sermayeyi taşınmaz yatırım karşılığında vatandaş yapan Türkiye son 3 yılda 1 milyar 880 milyon dolarlık yatırım yapan 7 bin 312 kişiye vatandaşlık verdi.

Türkiye vatandaşlığı alanlar arasında İranlı sermaye sahipleri ilk sırada. 

İşçileri Bakanlığı verilerine göre, vatandaşlık için taşınmaz yatırım tutarı sınırının 250 bin dolar olarak belirlendiği 18 Eylül 2018 sonrasında bu yolla Türkiye vatandaşlığı alanların sayısında artış yaşandı.

Eylül 2018 sonrasında, 93 ülkeden 7 bin 242 yabancı, 1 milyar 810 milyon 500 bin dolarlık taşınmaz yatırımıyla Türkiye vatandaşlığı elde etti. Bu grupta da 1690 kişi ile yine İranlılar ilk sırada yer aldı. İranlılar’ı 994 kişi ile Afganistan, 920 ile Irak ve 786 ile Yemenliler takip etti.

Bu süreçte Almanya’dan üç, ABD’den 71, Arjantin’den iki, Avustralya’dan 10, Brezilya’dan beş, İngiltere’den 17, Fransa’dan 10, Hollanda’dan iki, Kanada’dan 31, Rusya’dan da 76 kişi Türkiye vatandaşı oldu.

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